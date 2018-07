Management: Cuatro errores capitales del coaching

- / -

FOTO 4 | 4. No atreverse a parar un proceso de coaching que va mal. "Hay veces en que los procesos de coaching no van bien y hay que saber cuándo parar y decir eso de 'hasta aquí hemos llegado'. Puede ser que entre vosotros no haya química ni para tomar un café. Quizás el otro no está preparado para trabajar en esta línea. Da igual la causa. Lo importante es no insistir y dejarlo estar. Empeñarse en seguir adelante es mal negocio. Y debe ser el coach el que dé el primer paso". (Foto: iStock)