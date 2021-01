FOTOGALERÍA. Cuando era niña, todos los periódicos y canales de televisión sonaban exactamente igual. ¡Eso es porque lo estaban! Nací en la URSS donde la agenda política dictaba no solo de qué podían hablar los medios, sino cómo debía decirse, según Entrepreneur.

Cuidado con las calorías vacías.

Intercambia consejos cliché por experiencias personales.

Metáfora ‘cool’ frente a cliché vacío.

La especificidad es fácil y pegajosa.

Imagínate el impacto cuando después de dos títulos en comunicación y cinco años como periodista, comencé a notar, una vez más, que en el mundo moderno de las redes sociales, la mayoría de los blogs de empresas o las cuentas de influencers sonaban igual. ¿Has observado esto? La multitud de startups tiene su jerga. Los couches tienen su jerga. Los inversores tienen su jerga. Estoy segura de que puedes continuar la lista con ejemplos de tu propia industria. ¿Alguna vez jugaste al bingo de palabras de moda? La existencia de este juego por sí sola es un testimonio de cómo los clichés se están apoderando de nuestra comunicación en muchas áreas. ¿Quién dicta cómo cientos de miles de blogueros independientes y especialistas en marketing corporativo derraman sus pensamientos en la pantalla? ¿Todos están tomando el mismo curso? ¿O la mayoría de los cursos son iguales?

En un mundo donde se cargan 300 horas de contenido nuevo de YouTube por minuto, no podemos evitar algunas ideas repetitivas. Sin embargo, todos sabemos que un bloguero o una empresa llamó nuestra atención porque hablan de manera diferente. A veces hablan de ideas similares a las de otros en la industria. Pero sus palabras hacen que algo haga clic. Para mí, las lecturas largas de Mark Manson son un ejemplo sobresaliente.

¿Alguna vez has estado escuchando un discurso de apertura y tomando notas en una explosión de inspiración, solo para volver a casa, mirar las notas y darte cuenta de que ya sabías todo lo que dijo el orador? A menudo, no es de QUÉ hablan los grandes oradores (y escritores). ES CÓMO eligen transmitir sus pensamientos.

Cuando dejas que la jerga de la industria se derrame en tu marketing, solo estás hablando con personas que ya están en la industria. Y está compitiendo con todos los demás propietarios de negocios que buscan convertir a estas personas en clientes. Atraer nuevas audiencias requiere aprender un nuevo idioma o desaprender el que has estado usando.

4 pasos para convertirte en tu propio editor crítico

Brian Fugere, autor de Why Business People Speak Like Idiots, explica cómo la tecnología y la subcontratación combinan muchas voces únicas de una industria en un coro parecido a un robot:

... La tecnología hace que sea muy conveniente automatizar la única parte del negocio que nunca debería subcontratarse: nuestra voz. Ya sea usando la jerga de otra persona, una plantilla genérica o incluso un redactor de discursos, demasiados empresarios regalan su mayor ficha en el juego de la influencia sin pensarlo.

Incluso si tu eres el escritor detrás de tus propias redes sociales, es probable que caigas en la trampa de la jerga de la industria. No es tu culpa. Los lingüistas y psicólogos sociales explican que el lenguaje es una de las herramientas de construcción de la identidad. Al hablar de la misma manera que tu tribu, significa que perteneces. Sin embargo, la jerga tribal puede ser tu peor enemigo cuando intentas atraer a personas que aún no pertenecen a tu comunidad.

Aquí hay cuatro consejos que te ayudarán a dejar de parecer un robot:

Consejo 1: cuidado con esas calorías vacías

Solo como ejercicio, ofrecele a un redactor 1 dólar por cada palabra que logre eliminar de su artículo, publicación o correo electrónico, mientras conserva su significado. Luego siéntate y escribe ese texto. Pasar de lo impreso a lo digital eliminó los límites de recuento de palabras, y digamos que no nos hizo mejores escritores. Cada industria tiene su propia forma de hablar. Respeta el tiempo de tu lector. Encuentra esas calorías vacías y córtalas sin descanso.

Consejo 2: intercambia consejos cliché por experiencias personales

Podría decirte que “uses el poder de la narración”, pero probablemente ya lo hayas escuchado de todos en Internet. Para la centésima vez que escuchó esta idea detrás del “poder del storytelling”, probablemente perdiste por completo su significado.

Entonces, para seguir mi propio consejo, cortaré la charla y daré dos ejemplos:

Publicación #1: “Sé tú mismo, cree en quién eres, sin importar lo que piensen los demás”.

Publicación #2: “Cuando me mudé por primera vez a España, mi nivel de español no era tan bueno. Solía fingir reír cuando todos se reían, hasta que un día se dieron cuenta y se rieron de mí. Debería haber sido yo mismo”.

Esta, realmente, es la forma más fácil de dejar de predicar a los conversos. Cuéntales a tus lectores lo que está pasando. Todos somos humanos, y es casi seguro que algunos se sentirán identificados.

Consejo 3: metáfora ‘cool’ frente a cliché vacío

Los clichés son las metáforas que se convierten en víctimas de su propio éxito. El desafío es que no encontrarás “una lista completa de clichés y otras cosas horribles que decir, edición 2020”. La lista es única para cada industria. Los fundadores de startups solían estar obsesionados con “pivotar” y todos los demás couches que conozco han pasado por una “noche oscura del alma”.

¡No debes dejar de hablar sobre aspectos importantes de tu experiencia como líder! Simplemente comieza a buscar esos clichés que solo los conocedores de la industria entienden.

Consejo 4: la especificidad es fácil y pegajosa

¿Cuál de estos despierta más tu interés?

1. “Muchas mujeres en el Reino Unido han experimentado la soledad”.

2. “Preguntamos a 186 mujeres, tanto solteras como felizmente casadas, y 112 de ellas dijeron que se sentían solas”.

Ser específico hace mucho por tu texto. Demuestra que conoces los hechos y te presenta como un experto. Los hechos frescos y audaces son suficientes para detener el rollo. Te ayuda a pintar una imagen en la cabeza del lector. Revisa tus publicaciones y trata de buscar declaraciones cuantitativas. ¿Puedes dedicar cinco minutos adicionales a encontrar un estudio interesante que ilustre tu punto?

Hay un ejercicio curioso que me gusta usar en el entrenamiento fuera de línea. Le pido a un grupo que dibuje una casa en 10 segundos. El 90% de las personas esbozan una casa clásica de “dibujo infantil”: cimientos cuadrados, ventanas cuadradas, techo triangular. Luego les pido que lo repitan nueve veces más y dibujen nueve casas DIFERENTES. La creatividad estalla después del número cuatro: hay hormigueros, pajareras, tipis, casitas en forma de plátano.

Me encanta este ejercicio porque demuestra claramente que no es que las personas no sean lo suficientemente creativas, sino que a menudo son demasiado perezosas para buscar más allá de la idea más obvia que se les ocurre primero. Lo mismo ocurre con tu contenido. Es posible que estés acostumbrado a pensar y comunicarte en los clichés de la industria, pero concédete un desafío y una lluvia de ideas durante unos minutos más. Hay muchas formas frescas y creativas de expresar el mismo pensamiento.