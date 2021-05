FOTOGALERÍA. ¿Deseas saber qué puedes hacer para delegar correctamente? Toma en cuenta las siguientes recomendaciones, según Entrepreneur.

En general las personas no delegan porque creen que nadie más que ellos son capaces de asumir las tareas que están haciendo. Sin duda habrá actividades que sólo ellos deberían hacer, pero eso no significa que otros no logren hacerlas.

Si éste es tu caso y deseas saber qué puedes hacer para lograrlo toma en cuenta las siguientes recomendaciones.

1. Pon el foco en los resultados.

2. Elimina el “Nadie podrá hacerlo mejor que yo”.

3. Evita el control excesivo.

4. Controla gente mejor que tú y confía en sus habilidades.

5. Enfócate en tareas estratégicas, en tu desarrollo personal y en tu papel de líder.