Según Ralph Waldo Emerson “Nada sorprende más al hombre como el sentido común y un buen trato.” Es una sólida observación sobre el manejo de las interacciones con personas difíciles. Mark Goulston, un psiquiatra y consultor de negocios de Los Ángeles y autor de Just Listen: Discover the Secret to Getting Through to Absolutely Anyone, dice que es simple tratar con bullies, los que culpan, los que chillan y los que se quejan. Según el portal Entrepeneur, aquí hay tres estrategias:

1. No esperes que no sean difíciles. Una vez que has identificado a una persona complicada, ajusta tus expectativas para que no te sorprendan sus acciones y establece una distancia emocional.

2. Dite a ti mismo, aquí vamos otra vez. Cuando este tipo de gente no obtiene lo que quiere, te orillan al enojo o la exasperación haciendo más difícil para ti pensar con claridad. Reformula la situación, recuerda, este es su problema no tuyo.

“Las personas más difíciles nos provocan porque frecuentemente esconden algo, falta de habilidad, de capacidad o de algo que se supone que deben hacer y no hicieron”, dice Goulston. “Al provocarnos, ya sea por enojo o quejas, lo que frecuentemente intentan hacer es distraernos de exponer lo que sea que estén escondiendo”.

3. Déjalos terminar de hablar. Interrumpir puede escalar las cosas. Si te mantienes calmado y centrado, la gente difícil podrá entender y empezarán a retroceder. Cuando sea tiempo de responder, elige cualquiera de los siguientes métodos que te parezca más efectivo:

- Di, “¿Podría repetirme eso en un tono más calmado? No entendí lo que me dijo”- Haz una pausa. Debes parecer confundido, ladear tu cabeza y preguntar: “¿Cómo?”- Si usan mucho lenguaje hiperbólico, pregúntales: “¿Realmente cree en lo que acaba de decir?”- Si están desesperándose emplea la técnica “FEM”: Para sacar a alguien de su animosidad di, “Parece (frustrado, enojado, molesto)….¿por qué?

Quita a esas personas difíciles de tu vida y negocio. Como emprendedor, no estés muy enfocado en la fondo del asunto que te permite dejar que un bully corra como loco entre tus empleados. Según Goulston “entre más reconozcas y remuevas a la gente difícil de tu empresa, va a ser una cultura más positiva y más gente querrá ir a trabajar contigo.”