FOTOS | Seguramente que alguno de los errores que te mostramos en esta fotogalería se los has visto cometer a alguien alguna vez mientras formabas parte de su público o, incluso, lo has cometido tú mismo sin darte cuenta. Es de vital importancia que los tengas presentes para no cometerlos y corregir constructivamente, si tienes la oportunidad, a quien los cometa. Toma nota, según Forbes.

1. Carecer de un mensaje claro

Cuando hayas terminado de hablar, ¿en qué quieres que piense el público? Esa idea debe poder expresarse en una sola frase y es la que tienen que recordar. Ese debe ser tu mensaje principal, tenlo presente a la hora de elaborar el discurso y no te vayas por las ramas.

2. No estructurar la presentación

Error fatal, porque llegará un momento en el que te puedes perder tú y, lo que es aún peor, perder al público. Si esto ocurre tu mensaje no será eficaz y no calarás en los que te están escuchando. Organízate antes lo que quieres decir.

3. Detenerse erróneamente

Parar el discurso innecesariamente es otro de los fallos más comunes. Las pausas tienen que permitir a la audiencia pensar. Si por ejemplo te has equivocado, ni se te ocurra pararte a menos que sea para corregirte enseguida.

4. Pasear demasiado

No puedes marear a la audiencia. No todos las veces que hables en público van a ser una TED Talk, por lo que olvídate de moverte de un lado a otro del escenario como una pelota de Pinball. Si te mueves, que sea con un propósito, el lenguaje corporal también es muy importante.

5. Hacer gestos forzados

No te rías si no te apetece, no muevas las manos demasiado mecánicamente, sé natural. La audiencia notará perfectamente que estás fingiendo y esto te hace un flaco favor porque puede afectar a tu credibilidad.