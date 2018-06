Management: Las 8 principales quejas sobre los jefes

- / -

FOTO 2 | “No reconoce mi esfuerzo”. A decir verdad, sí hay algo más frustrante que un jefe que no se involucra: un jefe que no reconoce el esfuerzo de sus subordinados. No darse cuenta de las contribuciones de cada empleado (o no hacérselo saber) es la forma más segura de desmotivarlo. Los reconocimientos pueden ir desde una mención pública en una junta hasta un sincero “gracias” en un post-it. (Foto: Gerardodominguez)