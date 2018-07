Management: 25 estrategias para dirigir una empresa y construir un negocio sólido

- / -

FOTO 1 | Información: la clave para una gestión excelente. Estar perfectamente informado –y no sólo acerca de lo que está ocurriendo, sino también acerca de lo que pasará– puede significar para una empresa la diferencia entre ser pionera o ser una del montón. A todos los niveles. Innovar no es una opción, es una necesidad. Pero para conseguirlo hay que estar muy bien informado, y no sólo acerca de lo que hace la competencia, sino también en materias como política medioambiental, exigencias de calidad en los distintos mercados, etc.