"La maldición de la Llorona" se impone en la taquilla norteamericana

FOTOS | Esta clásica película de terror, donde una "Llorona" aterroriza y mata a niños, recaudó US$ 26.5 millones en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, a pesar de las críticas globalmente negativas.

El filme supera a la última producción del universo de superhéroes D.C. Comics, "¡Shazam!", que, con US$ 17.3 millones (US$ 121.3 millones en tres semanas) abandona su primer lugar este fin de semana.La película "Un amor inquebrantable", un drama adaptado de una novela cristiana, completa el podio. Esa cinta, que defiende los méritos de la fe y de las oraciones generó US$ 11.1 millones en ingresos en Norteamérica.

Otra película de superhéroes, "Capitana Marvel", en la que la oscarizada Brie Larson encarna a una expiloto de élite con superpoderes, recaudó US$ 9.1 millones durante el fin de semana, llevando sus ingresos a 400 millones en siete semanas. En el último lugar del top 5 aparece la comedia "Pequeña... otra vez", en la que una mujer de negocios cambia de cuerpo y se convierte en adolescente, recaudó US$ 8.5 millones (US$ 29.4 en dos semanas).