Hay un dicho que dice: “No hay mal que por bien no venga” y aunque en el momento que la estamos pasando “mal” no parece tener sentido, lo cierto es que los fracasos pueden impulsarnos más rápido hacia la meta.

Según Entrepreneur, emprender y tener las agallas de salir al mercado para darte cuenta de tu verdadero valor es una acción que pocos culminan. Más del 90% de las ideas de negocios fracasan, pero ¿por qué? ¿Será que la gente tiene malas ideas? No, es que es poca gente la está dispuesta a perseverar lo suficiente.

Es por eso que los siguientes tres fracasos en la vida de todo emprendedor pueden llevarte al éxito si los superas.

Fracaso # 1: Falta de contactos. No conocer gente clave que pueda apalancar tu idea o proyecto es una de las razones principales por las que fracasan la mayoría de los emprendedores, pero no te preocupes, se resuelve de forma sencilla:

Primero, determina qué contactos potenciales necesitas para que tu proyecto surja y mucha gente lo pueda conocer.

Segundo, haz algo valioso y gratis para esa persona.

Tercero, sé constante.

El problema es que muchos emprendedores quieren que les den dinero, publicidad, tráfico y más, sin ellos dar nada valioso a cambio.

No estoy diciendo que trabajes gratuitamente para todo el mundo, pero si tu mercado no sabe que existes entonces sí es necesario que hagas algunas cosas gratis para ciertas personas clave y darte a conocer. Por ejemplo: si necesitas conocer al director de un periódico para que te ayude a promocionarte, podrías escribir artículos gratuitos y valiosos para su mercado, ser constante y crear una relación.

Fracaso # 2: Buscar la perfección. Tratar de crear el producto, el programa o el servicio perfecto puede consumirte todo el tiempo que deberías estar invirtiendo en marketing.

Ese miedo de no saber si tu producto o servicio es lo suficientemente bueno para el mercado, te estanca. Tú estás del lado del creador y no del comprador, son ellos los que deciden si lo que tienes es valioso o no.

Por ejemplo, todos los días salen cientos de aplicaciones nuevas en versión beta, no son perfectas y no tienen todos los detalles al 100% porque si los desarrolladores buscarán eso, el mundo nunca las conocería. Es cuando el mercado lo valida, que se hacen cientos o miles de descargas que se perfecciona el producto.

Fracaso # 3: Falta de organización. No conozco a nadie que tenga energía ilimitada para hacer todas las cosas que se propone y hacerlo al 100%.

Eso no funciona, eres un ser humano que necesitas descansar, por eso enfoca la mayor cantidad de energía en actividades que te impulsen a dónde quieres llegar y sé disciplinado. Observa a los personajes más famosos de cualquier industria, ¿por qué se dieron a conocer? Porque decidieron ser muy buenos en una sola cosa; sea en el futbol, en la moda, en el marketing, en las ventas, etc.

Ahora te toca a ti, busca y contacta a las personas clave que tu proyecto necesita, crea una versión beta, lánzala y enfócate en lo que realmente importa.