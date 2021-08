Todos conocemos a la marca Coca-Cola porque está presente en todo el mundo y hemos crecido bebiéndola. Pero alcanzar el éxito que hoy tiene no fue tarea fácil. En el camino hubo obstáculos y desafíos que debieron enfrentar sus creadores para finalmente convertirse en la gigante corporación que es actualmente, según Entrepreneur.

Conoce algunos de sus secretos con los que alcanzó el éxito y aplícalos en tu empresa:

1. Constancia

Lo primero es la constancia, sin esta cualidad clave en el emprendimiento no podrás lograr tus metas. Por eso, a pesar de su gran éxito y de ser líder en el mercado, Coca-Cola tiene campañas publicitarias y de relaciones públicas todo el tiempo, en cualquier temporada. Sabe que no debe flaquear si se quiere mantener en el top of mind del mercado. Los frutos de tu trabajo no los verás de un día para otro, hay que ser perseverantes y pacientes para que la empresa tenga el prestigio deseado.

2. Valores

Otro aspecto que la ha hecho exitosa es que ha sido fiel a sus valores, lo que se refleja en su publicidad y acciones de marketing. Sin importar los cambios en la sociedad o en los medios de comunicación, la clave de Coca-Cola es siempre promover la felicidad, el respeto y la unión familiar.

3. Conocimiento total del mercado

Para lograr que un producto penetre debes haber estudiado cuál será su éxito en el mercado y si será demandado por los consumidores. Aun así, siempre habrá un grado de riesgo que debes estar dispuesto a asumir, aunque es mejor asegurarte que éste no afecte completamente tu empresa.

4. Incluir una emoción

Al lanzar un producto debe ir acompañado de una emoción para que tenga mayor éxito. Las campañas de Coca-Cola sobresalen por crear experiencias y por dirigirse exclusivamente a un grupo de personas. Y es que, a pesar de ser una de las compañías más grandes del orbe, el consumidor siempre se siente especial con sus productos.

5. Storytelling

Crea una historia detrás del producto para que sea más atractivo para los consumidores. Los inicios de Coca-Cola (como un medicamento para dolores estomacales) y su invención casi “por suerte”, es una anécdota que encanta a los emprendedores: una gran idea o una increíble oportunidad pueden venir de cualquier lado.

6. Una imagen inconfundible

Apuesta por la imagen de tu marca. Crea un logo que sea un distintivo de la marca, un empaque único (como sus botellas de vidrio) y un slogan, con la finalidad de que los clientes comiencen a familiarizarse con él y quede en su memoria. En cualquier lugar del mundo el logo de Coca-Cola es reconocido y han trabajado tan bien la imagen de la marca que, incluso, el prototipo de Santa Claus (barba blanca, traje rojo) fue inventado por la compañía para una campaña navideña.