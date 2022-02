Es importante asegurarse de que su mentor tenga mucha experiencia en la industria en la que se encuentra. Esto es obvio porque necesita aprovechar su experiencia y aplicarla a su empresa. Tienes un mentor que te ayuda a tomar buenas decisiones y no tiene sentido dejarte aconsejar por alguien que no tiene experiencia en el sector en el que estás jugando. Una muy buena manera de verificar la experiencia de un mentor potencial es ir a su perfil de Linked In. Verá de inmediato, en función de su experiencia, si encajan bien. (Foto: iStock)