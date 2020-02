FOTOS | Luego de pensarlo un poco, me detuve a pensar en ello y esbozar aquellos pasos que son necesarios para cualquier emprendimiento sin comprometer nuestras finanzas personales.

Si bien no es posible abarcar todos los pasos que puedan ser necesarios, al ser cambiantes y variables, te describo 10 pasos iniciales que puedan darte un horizonte si esta idea está dando vueltas en tu cabeza.

1. Toma papel y lápiz y anota toda idea que venga a su cabeza.

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer el libro de Mark Fisher El Millonario Instantáneo (por cierto, excelente lectura) que en una parte del mismo nos explica como saboteamos nosotros mismos las buenas ideas que nuestro cerebro nos quiere proporcionar.

Te explico en más detalle en este video. La mejor forma de no sabotear tu cerebro en esta etapa, es anotando el mayor número de ideas posibles de negocio, no te preocupes en este momento por su factibilidad o sentido común. Lo importante es permitir que tu mente trabaje con libertad, darle el permiso de soñar sin restricción.

2. Depura tus ideas.

Una vez que tienes una buena cantidad de ideas sobre posibles emprendimientos, ahora toca determinar aquellas acciones que pueden tener más factibilidad de realizarse inmediatamente.

No elimines ninguna idea, simplemente prioriza. Podrás en el futuro consultar nuevamente este listado y quizás una idea que hayas anotado, puede ser un nuevo emprendimiento a realizar.

Toma en consideración para esta clasificación: tu conocimiento actual sobre la idea, el capital necesario que requerirá, el tamaño del mercado (ni muy pequeño que no sea rentable, ni tan grande que no pueda ser cubierto y queme tu idea), el valor agregado que puedes dar a cualquier otro producto o idea similar. Sigue sin limitarte, aún estamos en el proceso creativo y de quitar las barreras mentales.

3. Enfoque.

Ya que has clasificado tus ideas, concéntrate en una sola, al menos por ahora. Recuerda que no hay ideas malas, simplemente hay recursos limitados y debemos ser lo más eficientes con ellos. Así que ahora toca escoger aquella en la que pondremos toda nuestra atención y esmero.

4. Test SIN dinero.

Has leído bien, debemos ahora ir a la calle a vender nuestro producto o servicio que ¡AUN NO TIENES! ¿Cómo puedo vender algo que no tengo? Vendiendo como si lo tuvieras.

Te explico, si tu solamente le preguntas a un amigo o posible cliente si compraría el artículo o servicio que tienes en mente, muy probablemente te diga que si, ya que no se está comprometiendo. Mientras que si le estás vendiendo (aunque aún no lo tengas) tendrás una respuesta honesta a tu propuesta.

Esto puede darte dos perspectivas: que no será tan fácil venderlo como pensabas, o que tienes un diamante en bruto. Si has descubierto que es la segunda, entonces podemos continuar al siguiente punto.

Ahora si ves que luego de “vender” no es tan fácil conseguir compradores, quizás valga la pena analizar un nuevo enfoque, o bien revisar la idea número dos de tu lista.

5. Realiza un plan de negocios.

Después de la idea, quizás este es el punto más importante, ya que es la brújula que te dará el norte a tu emprendimiento empresarial. Si no estás familiarizado con un plan de negocios te recomiendo este video haciendo click aquí.

Si tu idea tiene mucho potencial, un inversionista se verá tentado de invertir en ella siempre y cuando el plan de negocios sea coherente con la idea.

No importa iniciar de forma sencilla, lo importante es que cada día tengas una idea más clara, pero que se encuentre escrita. Recuerda la importancia de tener todo por escrito.

6. Planifica tu plataforma de venta.

La tecnología nos permite exponer nuestros productos y servicios de una forma más eficiente, con más alcance y a menor costo.

Considera para tu plataforma: tu sistema online (donde te encuentran y adquieren tu producto o servicio), tu sistema físico (como harás llegar tu producto o servicio), redes sociales que dispersen la vos, etc.

¡Recuerda, todo por escrito, las ideas en la cabeza se magnifican en el papel!

7. Establece tu presupuesto.

Determina los recursos que puedes emplear para tu proyecto sin comprometer tu presupuesto personal. No hay ningún emprendimiento gratis, no te engañes ni permitas que te digan lo contrario, todo tiene un costo. Aunque sea poco, todo emprendimiento requiere de un capital para iniciarlo.

Si no te regalan un capital inicial de trabajo, sólo puede provenir de: tus ahorros o de préstamos. La decisión más sensata es emprender en base a tus ahorros, te evitarás muchos problemas.

Si tomas la decisión de hacerlo a base de un préstamo, no lo hagas con tarjetas de crédito ya que muy pocos negocios tienen una rentabilidad más alta que los intereses de estos instrumentos financieros.

Evita también hipotecar tu patrimonio, ya que de no ser favorable el emprendimiento, puedes perder el negocio y también tu patrimonio. Recuerda que el internet nos permite usar muchas herramientas de bajo costo que eran impensables años atrás.

8. Empieza con poco.

Aunque se vea promisorio el emprendimiento, inicia con poco. Cuando iniciamos sabemos muy poco, nuestra experiencia es limitada y una venta pudo ser ocasionada por factores muy puntuales desconocidos.

Te lo explico con un ejemplo, vendes artículos promocionales y te hacen un pedido muy grande, te emocionas e inviertes mucho más de lo prudente pensando que has llegado al cofre de oro. Al poco tiempo ves que pasa el tiempo y no te piden más y te quedas con el inventario. Investigas en detalle a tu comprador y te das cuenta que fue un evento atípico donde requirió de tu producto por incumplimiento de su proveedor regular.

Se cauteloso, da pasos pequeños pero seguros, no te comprometas más de lo que los recursos del emprendimiento lo permitan.

9. Paciencia.

Un emprendimiento toma tiempo, se requiere una curva de aprendizaje, inversión, creación de procesos, diligencia, investigación, etc que no se hacen de un momento a otro. Si decides emprender la paciencia deberá ser tú aliada todo el camino.

10. Toma decisiones como administrador y no como dueño.

Evita el apego emocional en la toma de decisiones de tu nuevo emprendimiento. Cuando tengas una decisión difícil de realizar, debes preguntarte: Si un gerente estuviera en mi posición, que haría? Te sorprenderás de la respuesta diferente a la que tomarías como dueño.

La diferencia radica principalmente en que el dueño tiene un apego emocional y el gerente no, lo que le permite tomar decisiones más con la cabeza que con el corazón. Por eso es muy importante que de forma consciente tomes decisiones siempre como administrador.

Si luego de leer estos 10 pasos para el emprendimiento cuidando tus finanzas personales te ha puesto más nervioso en lugar de motivado, quiero decirte dos cosas:

No todos son emprendedores. En la Biblia puedes ver a un José que nunca fue dueño de nada pero tuvo una posición de liderazgo e influencia como pocos. Así que no es un delito ni obligación, es una llamado. Debes analizar si estás dispuesto a pagar el precio que el emprendimiento requiere de tu parte.

Si has determinado que el emprendimiento no es algo para ti, te tengo buenas noticias. Tú puedes ser un emprendedor interno, y que es eso? Significa que desarrolles emprendimientos bajo la influencia y fuerza de la empresa donde te encuentras. En la historia de José en la Biblia, podemos ver que no siendo dueño de nada, se le fue encargado el proyecto más grande de la historia en ese momento, de hacer reservas de alimentos en la etapa de abundancia para utilizarlos en los tiempos de escasez. Puedes leer la historia completa aquí . Que emprendimiento más grande le fue asignado, construir silos, embodegar, dirigir personal, administrar recursos, todo esto en nombre de su jefe, en este caso de faraón. Si eres diligente, puedes ser confiado con mucho sin arriesgar tus recursos siendo un emprendedor interno.

No es importante que tipo de emprendedor seas, sino que hagas conforme el propósito que fuiste diseñado. El riesgo es inevitable, pero debes tener siempre en cuenta la prudencia con los recursos que Dios te ha confiado para multiplicar.

