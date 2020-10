El período de Donald Trump en la Casa Blanca ha sido un éxito rotundo para los multimillonarios de Estados Unidos, que en conjunto tenían un valor US$ 2.9 billones el día en que Trump fue elegido y ahora valen casi un billón más, gracias a un aumento del 60% en el mercado de valores de Estados Unidos.

Según el portal Forbes, un grupo aún más elitista de multimillonarios lo ha tenido especialmente bien. Los diez magnates que se han hecho más ricos desde que Trump ganó la presidencia son hoy US$ 490,000 millones más ricos que en la noche de las elecciones del 2016, una suma que vale más que todos los multimillonarios de Rusia juntos.

Muchos de estos magnates han estado construyendo sus fortunas durante décadas, bajo presidentes y congresos tanto republicanos como demócratas, y ya eran enormemente ricos antes de que Trump ganara las elecciones. Y aunque han ganado una enorme cantidad de dinero en los últimos cuatro años, bien podrían ser tan ricos, o más ricos, si otro candidato ganara en el 2016.

Aquí están las 10 mayores ganancias de billonarios americanos desde la elección de Donald Trump en el 2016 (valores netos al 19 de octubre del 2020).

1. Jeff Bezos

Valor neto: US$ 189,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 121,000 millones.

Cuando Donald Trump ganó las elecciones, el fundador y director general de Amazon acababa de pasar a Warren Buffett para convertirse en el segundo ciudadano más rico de América. Ha ganado más dinero en los últimos cuatro años, US$ 121,000 millones, que cualquier otra persona hoy en día. El presidente ha atacado repetidamente a Amazon, afirmando que está destruyendo la oficina de correos y señalando su impacto en las tiendas de ladrillos y mortero (un tema delicado para Trump, que posee propiedades inmobiliarias al por menor). Sin embargo, las acciones del Goliat del comercio electrónico se han disparado más del 300% desde el 2016. En agosto, Bezos se convirtió en la primera persona en valer más de US$ 200,000 millones. Y todo esto después de haber contabilizado el divorcio más costoso de la historia. En el 2019, Bezos aceptó dar un cuarto de sus acciones de Amazon a MacKenzie Scott, su ex-esposa. Si se hubiera quedado con las acciones, valdría unos US$ 250,000 millones hoy.

2. Elon Musk

Valor neto: US$ 90,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 79,000 millones.

El primer mandato de Trump ha sido un torbellino para Musk, quien sirvió en los consejos consultivos de Trump pero renunció en el 2017 tras la decisión del presidente de retirarse del Acuerdo de París. El día de las elecciones, su Tesla Motors tenía una capitalización de mercado de unos US$ 28,000 millones. Hoy, después de una subida masiva del precio de las acciones de la empresa, Tesla vale casi US$ 400,000 millones, más que cualquier otro fabricante de automóviles del mundo. El aumento del precio de las acciones y los masivos premios en acciones del plan de compensación de Musk han hecho al magnate de los coches más rico en miles de millones de dólares. Mientras tanto, su empresa privada de vuelos espaciales SpaceX ha recaudado más de US$ 3,800 millones en nuevos fondos, más recientemente a una valoración de US$ 46,000 millones. Musk también lanzó otra empresa, The Boring Company, para construir una red de túneles de transporte subterráneo.

3. Steve Ballmer

Valor neto: US$ 73,000 millones.

Cambio desde la elección del 2016: +US$ 44,000 millones.

Como otros gigantes de la tecnología, las acciones de Microsoft han subido constantemente durante el mandato de Trump. Las acciones han subido más del 250%, ayudando a llenar los bolsillos del ex-director general de Microsoft, que aún posee una parte de las acciones de la compañía. Otra buena inversión: Los Angeles Clippers, que Ballmer compró en el 2014 por un récord de US$ 2,000 millones. El equipo de la NBA vale ahora US$ 2,600 millones. Su esposa, Connie, ha donado US$ 5,600 a la campaña presidencial de Joe Biden, la única donación conocida para cualquiera de los dos candidatos presidenciales del 2020 entre estos 10 grandes ganadores.

4. Mark Zuckerberg

Valor neto: US$ 96,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 44,000 millones.

Han sido cuatro años tumultuosos para el cofundador de Facebook, que ha sido atacado tanto por la izquierda como por la derecha. Los republicanos han criticado a Facebook por un sesgo anti-conservador, mientras que los liberales han criticado lo que ven como una débil vigilancia de los discursos de odio y anuncios políticos engañosos. En el 2018, Zuckerberg recibió una reprimenda ante el Congreso. Aún así, las acciones de Facebook han subido 110% desde el día de las elecciones del 2016, ayudando a hacer a Zuckerberg casi el doble de rico hoy de lo que era entonces.

5. Dan Gilbert

Valor neto: US$ 44,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 39,000 millones.

Las nuevas originaciones de hipotecas se han disparado en medio de tasas de interés históricamente bajas, y nadie está cobrando más que el fundador de Quicken Loans, Dan Gilbert. Él sacó a bolsa la organización matriz de Quicken, Rocket Companies, en agosto, agregando inmediatamente más de US$ 33,000 millones a su patrimonio neto, ya que los mercados públicos valoraron la compañía en unos US$ 36,000. Gilbert-a quien Trump llamó «gran amigo» y «gran partidario» durante una sesión fotográfica en la Casa Blanca en el 2017- sigue siendo dueño del 95% del negocio.

6. Bill Gates

Valor neto: US$ 117,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 35,000 millones.

Los fuertes mercados han aumentado el valor de la cartera de Gates, que incluye participaciones en docenas de holdings públicos y privados. Al igual que Ballmer, sigue siendo un importante propietario de acciones de Microsoft, a pesar de haber dejado el consejo de administración de la empresa en marzo para centrarse más en sus esfuerzos filantrópicos. Su Fundación Bill y Melinda Gates se ha comprometido a gastar más de US$ 350 millones para financiar las vacunas, tratamientos y pruebas de Covid-19 y ayudar a distribuirlas en los países en desarrollo.

7. Alice Walton

Valor neto: US$ 67,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 33,000 millones.

8. Jim Walton

Valor neto: US$ 67,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 32,000 millones.

9. Rob Walton

Valor neto: US$ 66,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 32,000 millones.

Los tres Walton, herederos de la fortuna de Walmart, que su padre Sam Walton (fallecido en 1992) fundó en 1962, han visto su patrimonio neto duplicarse durante el primer mandato de Trump. Las acciones de Walmart han subido un 105%. Las ventas online han aumentado durante la pandemia, y el gigante de la venta al por menor vale ahora más que nunca antes. Conocidos como republicanos desde hace mucho tiempo, los tres hermanos no han dado dinero a la campaña de Trump en el 2020. Otros miembros de la familia han apoyado a Biden. Su cuñada Christy Walton dio US$ 20,000 al Proyecto Lincoln anti-Trump en enero y su hijo, Lukas Walton, ha dado US$ 5,600 al ex vicepresidente.

10. Larry Ellison

Valor neto: US$ 79,000 millones.

Ganancia desde la elección del 2016: +US$ 30,000 millones.

El jefe de Oracle, un raro multimillonario de Silicon Valley que ha expresado su apoyo a Trump, es US$ 30,000 millones más rico que en el 2016, gracias al aumento de las acciones de Oracle. El gigante del software empresarial ha obtenido recientemente la aprobación de la administración de Trump para almacenar datos de la popular videoaplicación china TikTok en su plataforma en la nube, como parte de un acuerdo entre ByteDance, Walmart y Oracle, padres de TikTok. Las acciones han subido un 52% desde la noche de las elecciones del 2016. Ellison no ha hecho ninguna contribución directa a Trump, pero permitió que el presidente usara uno de sus recintos para una recaudación de fondos en febrero, lo que provocó el abandono de los empleados. Ellison todavía apoyó al presidente en una entrevista en Forbes al mes siguiente. «Sólo tenemos un presidente a la vez», dijo Ellison. «No creo que sea el diablo, lo apoyo y quiero que le vaya bien».