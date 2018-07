Cómo lograr más en 4 días de lo que los demás logran en semanas

- / -

FOTO 6 | 6. Enfócate en una cosa a la vez. Solíamos pensar que el multitasking nos ayudaría a lograr más cosas, pero ahora sabemos que el cerebro humano no está diseñado para enfocarte en más de una cosa a la vez. Sin embargo, la mayoría nos encontramos yendo de una ventana a la otra, al correo, a los mensajes de texto, y a la tarea en la que estamos trabajando, y luego nos preguntamos por qué no logramos terminar nada. Es momento de empezar a ser monotasking.

Monotasking, término en inglés para hacer una sola cosa a la vez, tiene que ver con enfocarte en una cosa para hacer más cosas al final. Requiere que te deshagas de tu hábito de hacer demasiadas cosas a la vez. Como vivimos en un mundo hiper conectado, no siempre nos es posible hacerlo. Pero enfocarte en una sola tarea a la vez te permite profundizar en el trabajo, para que realmente te concentres en lo que tienes delante.

Intenta fijar dos horas diarias para enfocarte en una sola cosa, sin interrupciones. Puede que te tome un tiempo desarrollar esta habilidad, pero eventualmente podrás conectar ambos hemisferios de tu trabajo para hacer cosas increíbles que realmente tengan un impacto en tu negocio. (Foto: Freepik)