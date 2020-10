Lo que significa el auge del trabajo desde casa para tu futuro

FOTOS | Si bien las grandes corporaciones que despiden a los trabajadores y se declaran en bancarrota tienden a recibir los titulares más importantes, el cambio dramático de nuestra cultura hacia el trabajo desde casa es la verdadera historia comercial de esta pandemia. La transición ciertamente ha tenido sus altibajos, pero la aceptación cada vez mayor indica que esta es una tendencia que casi con certeza va a dar forma al futuro del trabajo, según Entrepreneur.

La transición comenzó antes de 2020

Si bien las restricciones del COVID-19 provocaron un cambio abrupto, trabajar desde casa ya se estaba acelerando. La investigación de FlexJobs encontró que la cantidad de personas, en los Estados Unidos, que trabajaban desde casa creció en un asombroso 159% entre 2005 y 2017.

Gran parte de este crecimiento se puede atribuir al trabajo independiente. La encuesta Freelancing in America 2019 de Upwork descubrió que la cantidad de estadounidenses que hicieron trabajo independiente aumentó de 53 millones a 57 millones entre 2014 y 2019. Las generaciones más jóvenes fueron especialmente propensas a participar, con el 40% de los millennials y el 53% de la Generación Z contribuyendo a la economía.

La tecnología que permitió el trabajo a distancia ciertamente jugó un papel importante, pero también lo hizo la actitud hacia el lugar de trabajo en general. La flexibilidad en los horarios y la ubicación, en particular, se considera un beneficio importante que ya impulsaba esta transición.

El impacto de la pandemia

Aún así, la pandemia provocó una transformación que nunca antes se había visto. Una encuesta realizada por Global Workplace Analytics encontró que el 97% de los empleados de oficina de América del Norte trabajaban desde casa durante más de un día a la semana, a pesar de que el 67% no había participado anteriormente en trabajos remotos.

Si bien las noticias han tenido una tendencia a enfocarse en los padres que luchan mientras comparten un espacio con niños que estaban en casa después de la escuela, los datos de la encuesta muestran un panorama diferente. El 86% de los encuestados dijo que era completamente productivo mientras trabajaba desde casa, y en realidad experimentaba menos interrupciones que en la oficina.

Esta es una señal positiva, ya que la incertidumbre económica, así como la necesidad continua de distanciamiento social, ha provocado que muchas empresas mantengan una fuerza laboral remota durante mucho más tiempo del previsto originalmente. Facebook extendió notablemente el trabajo remoto para todos los empleados hasta julio de 2021, con la expectativa de que muchos continuarán trabajando de esta manera permanentemente.

La mayoría de las empresas destacan la adaptabilidad durante estas transiciones. Como explicó Kara Hamilton, directora de personal y cultura de Smartsheet en una entrevista con SHRM, “también es de vital importancia permitir la elección personal, siempre que sea posible. La pandemia está afectando a cada individuo de manera diferente, por lo que ofrecer formas de conocer a los empleados a su nivel de comodidad, por ejemplo, brindando la capacidad continua de trabajar desde casa, brinda un apoyo significativo en medio de la incertidumbre”.

¿Qué significa esto para el futuro?

La creciente demanda de oportunidades de trabajo desde casa podría conducir a un cambio dramático en dónde, cuándo y cómo trabaja la gente.

En una conversación reciente por correo electrónico, Liran Rosenfeld, fundador de la comunidad costarricense de coworking YoKo Village, explicó: “con la pandemia y la incertidumbre económica asociada que obliga a tanta gente a trabajar desde casa, estamos viendo un éxodo masivo de las grandes ciudades. Las personas se están dando cuenta de que pueden mantener su trabajo o buscar nuevas oportunidades empresariales, mientras viven en un lugar menos estresante y donde pueden ser más productivos. Pueden vivir en cualquier lugar y tener el estilo de vida que quieran”.

El aumento de la demanda de trabajo remoto podría incluso afectar lo que priorizamos en nuestros hogares. Como solo un ejemplo, un informe de USA Today señaló que el interés en los cobertizos en los patios traseros ha aumentado un 400% desde el inicio de la pandemia, con un énfasis en los cobertizos “premium” que se pueden convertir en un espacio de oficina en casa.

Todas las señales indican que, si bien trabajar desde casa puede ser una mudanza temporal para algunos, muchos esperan convertirlo en una parte permanente de su vida laboral. El estudio de Global Workplace Analytics citado anteriormente encontró que el 76% de los trabajadores estadounidenses quieren laborar al menos unos días desde casa cada semana después de que se levanten las restricciones.

Además, una encuesta a ejecutivos de empresas de PwC encontró que el 89% espera que “muchos” o “la mayoría” de los empleados trabajen de forma remota uno o más días a la semana después de la pandemia. Esto creará nuevos desafíos en el lugar de trabajo a medida que las empresas adapten sus oficinas a un modelo híbrido que pueda adaptarse a estas preferencias cambiantes.

Trabajar desde casa no significa que los empleados no puedan comunicarse o colaborar. Las herramientas de comunicación empresarial como Slack y Zoom han permitido a los empleados continuar trabajando juntos en proyectos, así como participar en las interacciones sociales normales que uno encontraría en un entorno de oficina tradicional. Si bien el futuro será diferente, no necesariamente será aislado.

Ya seas un empleador o un futuro empresario, el mayor potencial del trabajo remoto es una promesa significativa. Desde estar mejor posicionado para vivir el estilo de vida que desea hasta eliminar una variedad de costos relacionados con la oficina y los desplazamientos, el trabajo remoto podría, en última instancia, conducir a un futuro profesional más feliz y financieramente próspero.