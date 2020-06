FOTOS | A menudo me topo con profesionales y grandes empresarios que cometen errores de comunicación sin darse cuenta. Más del 90% de nuestro lenguaje es no verbal, y éste puede transmitir tantos mensajes que sin percatarnos podríamos estar acabando con un negocio, cerrándole las puertas a alguna oportunidad o creando barreras de comunicación, según Entrepreneur.

A través del lenguaje corporal podemos no solo trasmitir cómo nos sentimos sino también cómo es nuestra personalidad. El ser humano interpreta cada elemento y lo transforma en un signo que evidentemente puede ser positivo o negativo. Si sabemos manejar nuestra postura y gestos sin duda tendremos un punto a favor en nuestras negociaciones y éxito profesional.

He visto casos de individuos que a través de sus movimientos provocan sensaciones de apertura o bien de timidez. Es válido entonces tomarnos un momento para analizar cómo se interpretan algunos de estos movimientos, porque a la mayor parte de las personas a las que les he explicado estos temas, me han comentado que en la mayoría de ocasiones cometen estos errores sin darse cuenta. A continuación les explico cómo se interpretan algunos de estos movimientos corporales:

1. Estar de pie cuando otros están sentados

Existen algunas personas que tienen por costumbre estar de pie o levantarse en una reunión mientras otros están sentados. Esto es interpretado como falta de respeto, impaciencia o poco interés en el tema. Hace alusión a una persona que quiere marcharse del lugar.

2. Mirar el reloj cuando estás en una reunión o evento

Mirar el reloj revela también impaciencia y poco interés, es por eso que deberíamos de prescindir del reloj en eventos a los que nos han invitado por respeto al anfitrión. Si se trata de una reunión de negocios nunca deberíamos mirarlo cuando la persona está hablando.

3. Llegar a algún lugar con muchas bolsas

Llegar con muchas bolsas o cosas en tu mano manifiesta desorden y desorganización. Debemos procurar cargar la menor cantidad de cosas y con mucha más razón si es en una entrevista o una reunión de negocios. No poder saludar porque tus manos están llenas denota inseguridad y desequilibrio.

4. Caminar encorvado o con las manos en los bolsillos

Esto se interpreta como fracaso, depresión y muestra a la persona como incapaz, sin autoridad y destruida emocionalmente. Por supuesto que no queremos dar esta sensación a los demás y mucho menos en nuestro trabajo.

5. No estar bien erguido cuando se está sentado

Esto refleja aburrimiento, pereza, poco interés y evidentemente una falta de respeto para los presentes.Escatimar en estos detalles podría hacerte perder negocios importantes, está comprobado que el ser humano vive de la interpretación, las personas más influyentes y persuasivas tienen gran consciencia del lenguaje corporal. Aprendamos a emitir estímulos correctos y usemos este aspecto como una herramienta de éxito y crecimiento profesional.