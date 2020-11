En casi cualquier medida que se le aplique, Richard Branson está en la cima del éxito de la vida. El multimillonario lanzó su primer negocio cuando era adolescente, pero a los 20 años ya había empezado una empresa de venta de discos por correo y a los 22 estaba dirigiendo una cadena de tiendas. Según el portal Entrepeneur, desde entonces, Branson ha fundado una gran cantidad de compañías y conglomerados, incluidos Virgin Records, Virgin Airlines, Virgin Express, Virgin Mobile, Virgil Hotels, Virgin Cruises y Virgin Galactic.

Pero no es solo su capacidad para crear éxito empresarial lo que lo distingue. Branson parece estar siempre en modo “feliz”. Cuando no está participando en algún deporte al aire libre o pasatiempo extremo, está pasando tiempo con su familia y amigos que realmente parece adorar.

Según Branson, crear una vida así es bastante simple: amar a los demás, estar agradecido por todo lo que tienes, ser amable y ser consciente. Ah, y “nunca digas no; sigue adelante hasta que tengas éxito”.

Así que toma algunos consejos del maestro del éxito y la felicidad. Usa estas ocho claves de Branson y construye tu propia vida increíble.

1. No midas tu éxito por la cantidad de dinero que ganas

Con demasiada frecuencia las personas miden su éxito según la cantidad de dinero que ganan, pero Branson nos asegura que si nos divertimos y nos enfocamos en hacer del mundo un lugar mejor, el dinero llegará.

En un artículo publicado en su página de LinkedIn, Branson escribió: “Es un error común pensar que el dinero es la métrica de éxito de todo empresario. No lo es, ni debería serlo. Nunca he empezado un negocio para ganar dinero”.

No importa lo que hayas logrado en la vida, siempre debes sentir que hay más por hacer. El éxito es un objetivo móvil: se trata de esforzarse por seguir creciendo, pero también de apreciar lo que tiene en el momento.

2. Desconéctate y concéntrate en la conversación cara a cara

Como la mayoría de nosotros, Branson ama la tecnología, pero también ve sus límites, especialmente cuando se interpone entre él y aquellos a quienes cuida. Nada puede reemplazar una conversación cara a cara o vivir el momento, y para eso tienes que estar dispuesto a dejar tus dispositivos a un lado.

Branson intenta enfocar su atención en quien sea que esté a su lado. Trabaja para escuchar activamente y tomar notas durante las reuniones, siempre se esfuerza por dejar de lado su teléfono celular y mantener su atención centrada en su familia durante la comida. También alienta a otros a poner su tecnología a un lado cuando están en un entorno social... al menos por un tiempo.

“Todos podemos estar más presentes en nuestras propias vidas. Realmente creo que estar en el momento es la clave para la felicidad y el éxito, y estar constantemente pegado a tu teléfono puede tener un gran impacto en tus relaciones”, escribe Branson.

3. Diviértete en todo lo que haces

Si no te estás divirtiendo, lo estás haciendo mal. Debes encontrar formas de disfrutar y apreciar tu vida en todo lo que haces, dice Branson. En otras palabras, en lugar de trabajar para vivir, debes vivir para trabajar porque tu labor es divertida y placentera.

“La diversión es uno de los ingredientes más importantes y menos valorados en cualquier empresa exitosa”, escribe Branson en el libro The Virgin Way: Everything I Know About Leadership.

Branson ha dicho que cuando ya no disfruta un proyecto, sabe que es hora de seguir adelante. “Si no te estás divirtiendo, entonces es probable que sea hora de probar otra cosa”, dice. Así que deja de perder el tiempo haciendo cosas que odias o temes, ya que eso solo te quitará la alegría y la felicidad de tu vida.

4. Encuentra un pasatiempo que te haga salir de tu casa

Una clave importante para la felicidad, dice Branson, es encontrar pasatiempos que te alienten a pasar más tiempo al aire libre. Estar afuera puede ayudarte a lidiar con el estrés y la ansiedad, y a recargar sus baterías. “Es una excelente manera de mejorar su estado de ánimo y sentirse más en control”.

El senderismo, ciclismo y windsurf son algunas de las formas en las que Branson se revitaliza al conectarse con la naturaleza, pero también puedes hacer algo tan simple como llevar a su perro a pasear o incluso caminar un rato contemplando el cielo nocturno.

Como Branson escribió recientemente en su página de Facebook: “Sal y observa tu alrededor. Nunca sabes lo que las estrellas podrían inspirar”.

5. Sueña en grande

Branson una vez tuiteó: “Sueña en grande y se te presentará la oportunidad de liderar el mundo en una aventura increíble”. El éxito de Branson comenzó con un sueño audaz que parecía estar fuera de su alcance. Tenía aproximadamente 20 años cuando lanzó Virgin Records y terminó por transformar la industria de la música.

Todos le dijeron que su idea no funcionaría, pero él no escuchó. No había ninguna garantía de que tuviera éxito, pero su creencia en su sueño alimentó su motivación para seguir adelante.

Nuestros sueños son los que nos hacen quienes somos. Si nunca tienes el coraje de intentarlo, nunca sabrás de lo que eres capaz.

6. Aprende sobre la marcha

La vida debe ser una gran experiencia de aprendizaje. Siempre debemos buscar ampliar nuestras mentes y aumentar nuestra sabiduría y conocimiento. Branson nunca fue a la universidad, de hecho, dejó la preparatoria antes de terminar, pero nunca dejó de aprender. Considera la vida como un curso universitario largo y busca aprender al menos una cosa nueva cada día.

Branson ha lanzado una gran variedad de empresas durante décadas, a menudo en áreas con las que no está familiarizado. La clave es que, cuando te sumerges en una nueva industria, dice el millonario, necesitas aprender rápidamente, pero también debes sentirte motivado a hacerlo.

De acuerdo con Branson, si ves una gran oportunidad, ve por ella, incluso si no está en un área con la que estés familiarizado. Céntrate en aprender sobre la marcha y aprovecha la oportunidad de establecer nuevas conexiones. Empújate a aprovechar las oportunidades cuando se presenten.

“Debes darte cuenta de que no importa lo que no sabes porque siempre podrás aprenderlo después. Aprovecha las oportunidades y no cedas ante las dudas sobre ti mismo “, escribe Branson en su blog.

7. Sé intrépido en probar cosas nuevas

Branson nunca ha tenido miedo de decir sí a nuevos conceptos, ideas y actividades. Esta es una razón importante por la que Virgin Group es ahora un imperio de más de 200 compañías diversas. Branson no se ha limitado a una sola área: está ramificado y está abierto a probar cosas nuevas.

Él alienta a todos a salir de su zona de confort. Es la única manera de ver realmente hasta dónde puede ir.

“Honestamente puedo decir que nunca ha sucedido algo bueno en mi vida desde la seguridad de mi zona de confort. Son todos esos momentos en los que te sientes desafiado, donde piensas ‘Oh, mierda, tal vez no fue una buena idea’ y luego reflexionas que si evitas rendirte, puedes superar esta etapa de duda y alcanzar lo que te propones. Te prometo que aquí es donde pasan las cosas buenas “, escribe Branson.

8. Hacer de la felicidad un hábito

Tómate el tiempo para encontrar un poco de felicidad en cada día; en cada momento si puedes. La felicidad no es el resultado del éxito, pero la que viene desde dentro puede ayudarte a triunfar, según Branson.

“Sé que tengo la suerte de vivir una vida extraordinaria, y que la mayoría de las personas asumirá que el éxito de mi negocio (y la riqueza que conlleva) me ha traído la felicidad”. Pero no es así; de hecho, es lo contrario. Tengo éxito y soy rico porque soy feliz”, escribe Branson en su blog.

Branson nos alienta a que dejemos de perseguir la felicidad como si fuera una meta remota y difícil de obtener. La felicidad está justo delante de ti; solo necesitas reconocerla y agarrarla.

“Detente y respira. Cuida tu salud. Pasa tiempo cerca de tus amigos y familiares. Hazte presente para los demás y deja que ellos estén ahí para ti. Sé audaz, aunque sea solo por un minuto”, dice.