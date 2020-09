1/10

Consorcio Transmantaro planea emitir US$ 200 millones en bonos al 2034, y planea utilizar las ganancias para refinanciar préstamos y para gastos de capital. Moody's Investors Service asignó una calificación 'Baa3' a las notas senior no garantizadas propuestas por la compañía por US$ 200 millones.