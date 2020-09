El intercambio de información a través de Internet ha creado un campo de juego completamente nuevo para las empresas. Los líderes han tenido que comenzar a trabajar en diferentes habilidades desde hace algunos años, pero 2020 ha superado los límites y ha creado un mandato definitivo para a la hora de renovarse.

Según el portal Forbes, el desafío consiste, no tanto en aprender algo completamente nuevo y más en que los líderes se den permiso para adoptar una forma diferente de liderar. Esto requiere olvidar las cosas como eran y abrirnos a aspectos de liderazgo y ser humanos que hemos sido entrenados para evitar a toda costa. Estas habilidades incluyen una combinación de habilidades tangibles y nuevas mentalidades.

Las habilidades tangibles en las que enfocarse incluyen:

Imaginar el futuro

La imaginación no es solo para los niños. En algún momento nos dijeron que soñar despiertos era un acto de inmadurez. A medida que crecimos, fuimos condicionados a controlar versus inventar. Pero en un mundo donde la innovación es el alma de cualquier negocio, esta es una forma errónea de pensar.

Se trata de evaluar el pasado y el presente y armar una lista de cosas por hacer con fechas límite. Eso no es lo mismo que crear algo que aún no existe. La imaginación comienza con el deseo. Empieza a trabajar esta parte de tu cerebro preguntándote qué quiere hacer cada mañana. No le pongas limitaciones. Deja que tu cerebro fantasee con todo lo que le gustaría experimentar.

Adopción del cambio dinámico

Danielle Bodwitch, consultora de Four Letter Consulting, comparte que “el cambio ya no se hace en silos. Tiene que trabajar en distintas funciones, niveles e incluso con proveedores. Necesitar ser el líder omnisciente que lo hace todo es una expectativa y un enfoque poco saludable para todos los involucrados». Explicó que la buena noticia es que todo el mundo entiende que las cosas están cambiando. «En lo que los líderes deben ser expertos es en aclarar qué problema realmente debe resolverse, la urgencia de resolverlo y con quién trabajar para que suceda».

Creación rápida de prototipos

“Los líderes que pueden aprender del fracaso a una velocidad acelerada podrán llevar a sus organizaciones al éxito y superar a la industria”, comparte Bowditch. Esto requiere mucha tolerancia al riesgo y capacidad para vivir con una mentalidad de crecimiento. Esto significa poder absorber lecciones de resultados inesperados, errores y fallos y usar eso para impulsar la siguiente opción mejorada. Tenemos que ser capaces de dejar de lado nuestro ego. Una vez que hagamos eso, podemos dejar espacio para la velocidad con la que las personas tienen que aprender de los errores y aplicar las lecciones aprendidas.

Presupuesto para valor versus control de costos

Existe una tendencia en la elaboración de presupuestos para que los líderes se concentren en ahorrar la mayor cantidad de dinero posible o gastar lo que se les dio para asegurarse de no perder dinero del presupuesto. Pero esto carece de una estrategia real centrada en el futuro. Conocer cómo usar el presupuesto como un recurso que puede usarse para crear mayor valor ayuda a los líderes a pasar del conteo de granos a la creación de valor. ¿Dónde puede ayudar algo de dinero a crear reconocimiento o compromiso de marca? ¿Dónde podemos mejorar el valor a través de una mejor eficiencia y reducción de costos? Esto proviene de un enfoque en crear lo que se desea frente a evitar lo que no queremos.

Toma de decisiones en tiempo real

Usar datos para algo más que investigar las mejores prácticas o reforzar lo probado y verdadero de lo que funciona y lo que no es otra habilidad crítica para un líder del ‘siguiente nivel’. Se pueden utilizar datos bien seleccionados y rastreados para ayudar a impulsar el cambio dinámico y la rápida creación de prototipos. “Ser capaz de hacer referencia a las tendencias y los temas que están surgiendo es fundamental para los líderes, ya que realizan decisiones difíciles en el momento que requieren una toma de riesgos informada con menos éxito garantizado que nunca”, advierte Bowditch.

Navegando por la ambigüedad

La toma de decisiones democrática se ha convertido en la norma. La idea de que hay una persona que tiene un poder de toma de decisiones claro y completo ha pasado de un mundo laboral centrado en el cumplimiento a uno centrado en la colaboración. La colaboración efectiva está llena de áreas grises y ambigüedad. Requiere un equilibrio entre arte y ciencia. Ser capaz de medir cuándo escuchar, cuándo retroceder y cuándo comprometerse.