FOTOS | Las crisis financieras y económicas no son algo nuevo para la humanidad, hemos tenido a lo largo de la historia muchas crisis, para mencionar algunas: Septiembre 11, La burbuja inmobiliaria, la crisis de las empresas “.com” entre otras.

Hoy estamos viviendo una nueva crisis financiera que amenaza con tener una larga duración y ante este escenario el fondo de emergencia se torna aún más importante que lo antes era.

¿Qué es un fondo de emergencia?

El fondo de emergencia no es más que eso, un fondo para hacer frente a las emergencias de la vida, algo así como tu colchón ante los imprevistos. Por qué la vida presenta emergencias de todo tipo y a estas emergencias les tenemos que hacer frente. Las emergencias en la mayoría de los casos nos toman desprevenidos, y en muchos casos, nos generan no solo el problema de atender la emergencia sino que también nos genera problemas financieros.

Cuando pienses en tu fondo de emergencia piensa en 3 etapas que te van a permitir construirlo poco a poco, y que te servirán de guía para saber que estás en el camino correcto.

Etapa #1: Fondo de emergencia de inicio

Este es un fondo de emergencia básico o de inicio. Acá le vamos a apuntar a tener 1.000 de cualquiera que sea la moneda en donde tu vives. Esto puede ser dólares, pesos, soles, quetzales o cualquier otra moneda.

En algunas monedas esto es más o menos poder adquisitivo, sin embargo, acá lo que estamos buscando es que tengas este pequeño “colchón” que te permita amortiguar aquellas pequeñas emergencias que puedan surgir en tu vida. También estamos buscando que tengas y puedas sentir esta primera victoria de haber logrado alcanzar tu primera etapa.

Esta etapa la deberías de buscar alcanzar rápidamente, en cuestión de 1 o 2 meses, porque puedes hacer esfuerzos importantes y dejar de hacer gastos que rápidamente te lleven a este nivel.

Etapa #2: 1 mes de gastos completos

Acá estamos dando un paso hacia un nuevo nivel, y en esta etapa debemos de establecer la meta de tener el equivalente a un mes de nuestros gastos. Acá estás ya estás dando pasos firmes hacia una nueva realidad financiera.

Lo más importante de esta etapa es que te vas dando cuenta que es posible y has hecho el compromiso personal de llegar y conquistar esta etapa. En estos momentos puede ser que estés flaqueando un poco y que puedas llegar a sentir que es “muy difícil”, pero recuerda que hasta hace poco también sentías que tener 1.000 en tu fondo de emergencia era difícil.

Etapa #3: Fondo de Emergencia Completo (3-6 Meses de gastos)

Si estás llegando o por llegar a esta etapa lo primero que quiero decir es ¡¡felicitaciones!!, lograste algo que solo un muy pequeño porcentaje de la población del mundo logra y esto es algo que hay que celebrar.

Tener tu fondo de emergencia completo es uno de los pasos más importantes que puedes dar en el camino hacia la independencia financiera. En este momento estás muy bien preparado para afrontar las emergencias que puedan venir a tu vida sin que estas te obliguen a asumir una crisis financiera también.

Cómo puedes ver las etapas del fondo de emergencia son relativamente sencillas, pero son etapas importantes que debes caminar para llegar a tener el fondo completo y tener ese “colchón” que transforme muchas de las “emergencias” en meros “inconvenientes”.

De acá en adelante te toca ser disciplinado y diligente con el uso de tu fondo de emergencia y destinarlo estrictamente para lo que es emergencia. No te relajes en este sentido pensando que “lo vas a reponer” o que no pasa nada si no está completo, porque las emergencias no se planifican y tampoco avisan.

Si estás trabajando en tener tu fondo de emergencia, te animo a que sigas adelante, no te desanimes, tu futuro te lo agradecerá.

Artículo escrito por el Coach financiero y Asesor de finanzas, Erick Pérez de La Rosa.