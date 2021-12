FOTOGALERÍA. En la época decembrina y vísperas de Navidad, todo el comercio se revoluciona; los consumidores también. Aumentan las ventas, el interés por comprar y las campañas publicitarias y las acciones de marketing que realizan las empresas, según el portal Entrepreneur.

Cuando llega noviembre, los comerciantes empiezan a cambiar el chip y se enfocan en la estrategia de venta navideña. Todo debe estar listo a mediados de este mes para explotar el espíritu navideño y atraer más compradores.

El marketing de esta temporada es una oportunidad para expandir las ventas y ganar nuevos clientes. Y si haces las maniobras correctas, entregando un excelente servicio y ofreciendo buenos productos a un precio atractivo, podrás asegurar que muchos de estos compradores vuelvan y sigan gastando en tu negocio.

No olvides que Internet es una plataforma ideal para los negocios y en esta época no puedes dejar de usarla. Los consumidores buscan comprar no sólo bueno, bonito y barato, sino que también en forma rápida. Entrégales lo que piden.

Aquí te entregamos una lista de ideas para que aproveches esta época de Navidad haciendo uso de tus medios offline y online. Toma nota y aplica:

1. Ofrece un descuento en la entrega con cada compra.

2. Comienza un club de referidos de regalos con otros comerciantes afines. Si un cliente busca algo que no tienes, envíala/o a un comercio amigo que tenga lo que busca. El otro comerciante te devolverá el favor a su debido momento.

3. Utiliza el correo electrónico y manda a tu lista de suscriptores una oferta especial o cupones de descuento.

4. Colabora con obras de caridad. Por ejemplo, ofrece un descuento a cada persona que traiga un juguete (o ropa o un alimento no perecedero) para regalarlo en una campaña de navidad solidaria.

5. Para los compradores online, agrega un botón que les permita hacer donaciones. No sólo atraerás nuevos clientes, sino que le dará buena publicidad a tu empresa.

6. Como debes asegurarte que todo funciona bien en tu sitio web y que todo está actualizado, en esta época aprovecha para agregar una sección especial de Navidad.

7. Agrega una sección de ideas para regalos. Mucha gente necesita ayuda para elegirlos. Asegúrate de publicar certificados para regalos y cupones de descuento.

8. Envía a tu lista de suscriptores un Newsletter con ideas de regalos.

9. Entrega cupones para participar en un sorteo gratis por cada cupón que rediman.

10. Por supuesto, nada atrae más a los clientes que una mezcla de buenos productos, precios razonables y gran atención. Cumple con esos requisitos y tus clientes permanecerán fieles a tu negocio y hasta la recomendarán.