FOTOGALERÍA. Al comprar un negocio, no puede darse el lujo de quedar atrapado en las emociones del proceso, y ciertamente no puede hacer la vista gorda ante nada. Todos y cada uno de los “rincones” deben ser expuestos, analizados y cuidadosamente considerados. Si no lo hace, podría dar lugar a una mala inversión que eventualmente volverá a perseguirlo, según el portal entrepreneur.

A medida que realiza su análisis y diligencia debida, hay ciertas señales de alerta que deberían ponerlo en alerta máxima. No significan necesariamente que no pueda comprar el negocio, pero levantan sospechas. En este artículo te explicamos qué son y por qué es mejor evitarlas.

Esté atento a estas señales de alerta de diligencia debida

La mayoría de los negocios fracasan. Esa es solo la fría y dura verdad. Las investigaciones muestran que el 20 % de las empresas fracasan en el primer año, mientras que aproximadamente la mitad colapsa a los cinco años. Después de una década, solo un tercio de las empresas siguen en funcionamiento. Por lo tanto, a pesar de que el negocio que le interesa comprar ha superado los dos primeros años, todavía quedan algunos desafíos por delante. Evite hacer que las cosas sean más desafiantes de lo que deben ser al estar atento a las siguientes señales de advertencia y banderas rojas.

1. Cifras de ventas a la baja

La disminución de las cifras de ventas no es un problema aislado. (A veces, en realidad, le dan apalancamiento para poder comprar el negocio a un precio más bajo y luego hacer algunos arreglos fáciles para que los ingresos vuelvan a los niveles normales). Sin embargo, si hay una tendencia a largo plazo, investigue un poco para averiguar por qué.

Por ejemplo, digamos que estos son los ingresos trimestrales de los últimos dos años:

Año 1, primer trimestre: 1 millón de dólares

AÑO 1, T2: $2 millones

AÑO 1, T3: $3 millones

Año 1, cuarto trimestre: $1 millón

AÑO 2, T1: $750k

AÑO 2, T2: $600k

AÑO 2, T3: $500k

AÑO 2, Q4: $350k

Una mirada rápida a estos números muestra que algo anda muy mal. Esto es más que un pequeño problema. Hay un problema fundamental con el modelo de negocio o el mercado. Incluso si puede comprar el negocio a una valoración justa, debería haber preguntas más importantes sobre si el negocio puede revertirse o no. Esta podría ser una situación en la que hay factores en juego que están fuera de su control.

2. Argumento de venta de alta presión

La buena reputación y el balance de la empresa hablan por sí solos. No hay necesidad de un gran argumento de venta por parte del vendedor. En todo caso, deberían ser ellos los que tengan el apalancamiento, presentando las ofertas de los compradores.

Si está en el extremo receptor de un argumento de venta de alta presión , pregúntese por qué podría ser ese el caso. Lo más probable es que el vendedor quiera deshacerse del negocio rápidamente. Podría haber razones válidas para esto, pero también podría haber algunas preocupaciones.

3. Atrasado en impuestos

No se limite a tomar las finanzas internas de una empresa al pie de la letra. Tenga en sus manos (al menos) los archivos de impuestos de los últimos tres años y asegúrese de que sean consistentes con lo que se informa en los estados financieros de la empresa. Si los números no cuadran, o algo huele raro, investíguelo cuidadosamente.

4. Pasado cuestionable

Mire más allá del balance y las finanzas. También debe considerar la marca de la empresa y la presencia en la industria.

Una de las cosas más fáciles de hacer es realizar una búsqueda en Google del nombre de la empresa y estudiar las primeras páginas de resultados. Lea todo lo que pueda tener en sus manos. Esto incluye publicaciones en blogs, publicaciones en redes sociales, noticias, imágenes, videos, reseñas, testimonios, sitios de calificación independientes, entrevistas con fundadores, etc.

A medida que investiga, tome notas de cualquier cosa negativa. Esto podría ser algo tan simple como una reseña de una estrella para un producto o tan grave como un asunto legal. Porque aquí está la cuestión: una vez que compra el negocio, todos los problemas del propietario anterior se convierten instantáneamente en suyos. No importa si no estaba afiliado a la empresa cuando alguien escribió una crítica o un artículo mordaz, lo seguirá. Esto no es necesariamente motivo para no comprar un negocio, pero debería hacer que se detenga para realizar una evaluación aún más cuidadosa.

Nunca subestime la importancia de una diligencia debida rigurosa al adquirir un negocio. Si bien este proceso de investigación puede parecer extenuante y abrumador, es una parte vital del proceso. No solo descubrirá los esqueletos proverbiales en el armario, sino que también puede encontrar beneficios ocultos y puntos brillantes que antes no conocía.