2 / 5

2. Tu logo no representa tu negocio actual. Con el tiempo los negocios evolucionan. No es poco común que los emprendedores inicien con un producto o servicio, y después crezcan y se diversifiquen en algo distinto. Si tu logo no refleja lo que ofreces actualmente, es tiempo de un rebranding según Llewellyn. (Foto: iStock)