Muchos emprendedores primerizos lanzan sus productos o servicios con bombo y platillo. Esto no funcione si no se hace con honestidad brutal. La honestidad se trata simplemente de preguntarle constantemente a la audiencia sobre sus necesidades y no en solo hacer anuncios “porque el mercado entenderá eventualmente mi oferta”. He visto a muchas compañías irse a la quiebra por inyectar todo su capital en tácticas de mercadotecnia antes de siquiera escuchar a su audiencia. No significa que las grandes empresas no sean pacientes, solo que escuchan las micro reacciones de su audiencia y hacen los ajustes necesarios para optimizar el capital que tienen. (Foto: iStock)