Según el portal Entrepeneur, si actualmente eres empleado de una compañía, pero anhelas convertirte en empresario y administrar tu propio negocio, pon atención a estos consejos para desempeñarte en tu trabajo actual que te ayudarán a lograr tu objetivo y a dar el salto con éxito:

1. Llama la atención

No basta con hacer bien tu trabajo y entregarlo a tiempo, ya que de esta manera sólo estas siendo un buen empleado, pero no lograrás acceder a un puesto mejor.

Debes ser proactivo y mostrar interés en otras áreas, así tus jefes notarán que puedes ocupar cargos de mayor relevancia. Por ejemplo, si ves que algún error en los informes que te llegan, da cuenta a tu superior. Él inmediatamente verá tus competencias y puede ser el primer paso para conseguir tu sueño.

2. Rompe las reglas

No existe ninguna persona que no haya logrado surgir siguiendo las reglas al pie de la letra; necesitas salirte de ellas para demostrar que puedes hacer cosas mucho mejores. De seguro tendrás uno que otro problema por esto, pero al darte cuenta de los beneficios que obtendrás, todo habrá valido la pena.

3. Haz notar a tu jefe cuando comete errores

Si ves que la empresa está en problemas a causa de un error que cometió tu jefe, pero él aún no se ha dado cuenta, no temas en decirle que se equivocó. Aunque no lo creas esto puede salvar a la empresa y a la vez hacer que asciendas.

4. Actitud, determinación e inteligencia

Tal vez estés cansado de ser empleado y te agobie la posibilidad de nunca alcanzar tu meta, pero no te desesperes. Las oportunidades siempre se presentan en los momentos más inesperados y cuando llegue la tuya, no la dejes pasar.

Para enfrentar una decisión sólo debes tener la disposición de querer cambiar tu vida y no dudes ni un segundo. Recuerda aquel dicho: “el que no se atreve, no cruza el río”.

5. No gastes más de lo que ganas

Se dice que quienes tienen sueldos millonarios, siempre tienen gastos superiores a lo que ganan, por eso es mejor que comiences a ahorrar y no esperes a lograr tu objetivo. Además, eso te puede significar la oportunidad de invertir en acciones y de financiar tu propia empresa.