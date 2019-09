FOTOS | La aristocrática “Downton Abbey” dejó atrás a la película de Brad Pitt “Ad Astra” y “Rambo: Last Blood” de Sylvester Stallone, para hacerse con el primer lugar de la taquilla de América del Norte, según mostraron las cifras de la industria el domingo.

Los fanáticos habían esperado ansiosamente la película que le hace seguimiento a la exitosa serie que explora los dramas de la vida de una familia británica de clase alta y el personal que los atiende en su majestuosa casa.

Con una trama construida en torno a una visita real, la crítica del diario The Washington Post describe la película "Downton Abbey" como "un festín para los ojos y oídos del más alto nivel: rico y delicioso pero no especialmente nutritivo".

La película se ubicó holgadamente en la cima del ranking de Exhibitor Relations, con un estimado de US$ 31 millones en ventas de boletos durante el fin de semana, muy por encima de los US$ 19.2 millones que obtuvo "Ad Astra".

Pitt, que interpreta a un astronauta enviado a una misión peligrosa en el borde del sistema solar, realizó una videollamada de 20 minutos a la Estación Espacial Internacional para conversar con el astronauta Nick Hague como parte de la promoción de su película.

Le sigue de cerca en el ranking "Rambo: Last Blood", que recaudó US$ 19 millones. Los tres nuevos lanzamientos desplazaron a la película de terror "It: Capítulo Dos" del primer lugar después de un reinado de dos semanas. El filme quedó en la cuarta posición con ventas de US$ 17.2 millones.

La nueva película de Jennifer Lopez, "Hustlers", basada en una historia real sobre bailarinas eróticas que planean robar a sus clientes adinerados en una Nueva York golpeada por la recesión, cayó del segundo al quinto lugar con US$ 17 millones recogidos.

La revista Rolling Stone dijo que J-Lo estaba “deslumbrante” y “electrizante”, y que su labor había sido digna de un Óscar.

