FOTOS | El año 2020 se ha convertido en un año totalmente diferente a cualquier otro año en la historia reciente de la humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en donde el mundo completo ha tenido que parar, analizar y cambiar la forma en la que venía actuando, según Mega Ricos.

Hemos visto como la vida de muchos de nosotros ha dado un giro dramático y hoy muchísimas familias alrededor del mundo están sufriendo en primera persona los impactos del coronavirus. Hemos visto también que la humanidad es capaz de unirse cuando algo nos amenaza y la forma espontánea en la que hoy estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros para salir adelante.

Esta crisis de salud mundial nos ha permitido reconocer y recordar cuales son las cosas más importantes en nuestras vidas y cuales son esas verdaderas prioridades, desde mi punto de vista, la lección más importante que nos podría haber dejado la pandemia. Pero, también hay otras lecciones que deberíamos aprender de esta época tan difícil que estamos viviendo.

Las tormentas llegan a nuestra vida, en la gran mayoría de las veces, cuando menos las esperamos. Y son aquellas personas que han tomado el tiempo y los recursos para prepararse de forma anticipada, las que logran sobrellevar las tormentas de la mejora forma.

Junto con la crisis de salud, ha venido rápidamente una crisis financiera que amenaza con tener largos y dolorosos efectos en muchos países, empresas y familias. Y es que en este tiempo hemos visto como la soluciones propuestas por la mayoría de los gobiernos del mundo han estado en estas líneas:

Endeudarnos más : Porque cuando el gobierno toma una : Porque cuando el gobierno toma una deuda realmente al que está endeudando es a ti y a mí con futuros impuestos.

Prorrogar pagos : Se han propuesto medidas para que muchos ciudadanos puedan postergar pagos de sus obligaciones.

Facilidades crediticias: Habilitar canales para que la ciudadanía se pueda endeudar más para “salir” de la crisis.

Aunque estas propuestas hacen sentido a muchas personas, lamentablemente, también ayudan a tapar uno de los principales problemas que tenemos como sociedades, y es que en la mayoría de nuestros países no ha existido, ni existe hoy una cultura seria de ahorro y previsión.

Cuando se presenta la crisis se hace más que evidente que ni los gobiernos, ni la mayoría de las personas están preparadas para afrontar una crisis financiera importante, y ante esta situación la única forma de “salir” del problema es tomando deuda y generando un nuevo problema a futuro.

El gran problema que tenemos con el ahorro es que no es “sexy”, el ahorro no vende y no llama la atención. Hoy venden muchísimo más las recetas rápidas para hacerse millonario, el secreto para el éxito financiero, o la estrella deportiva.

El ahorro, sin embargo, es el principal fundamento de tu vida financiera. Es el cimiento donde se pueden construir grandes fortunas y es la roca que te protege cuando se acerca una tormenta financiera. Es el instrumento que te habilita para aprovechar las grandes oportunidades que se presentan a tu vida y es también lo que te permite tener libertad financiera.

Si esta crisis te tomo por sorpresa y no estás listo, no pierdas la esperanza, vamos a salir de esto, y será una nueva oportunidad para ver la misericordia de Dios en tu vida.

Empieza el hábito de ahorro hoy, no esperes ni un día más. Te prometo que cambiará tu vida financiera para siempre.

Artículo escrito por el Coach financiero y Asesor de finanzas, Erick Pérez de La Rosa. Si te gustó este artículo, asegúrese de chequear su blog Mi Sentido Financiero o seguirlo a través de tu plataforma favorita Facebook, Instagram o YouTube para recibir periódicamente informaciones que te ayuden a tener una vida abundante y feliz.