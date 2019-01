Konmari: 10 herramientas para ordenar tu casa u oficina, ¡y tu vida!

- / -

FOTO 5 | 5. Olvídate del "plan de circulación" y de la "frecuencia de uso" y hazlo todo de una vez. No hay que complicarse. Sólo establece dónde guardar tus cosas según el diseño de tu casa y solucionarás tus problemas de almacenamiento. Guarda todas las cosas similares en el mismo lugar o en sitios muy cercanos. Cuando tienes que decidir qué conservar, consulta a tu corazón. “Algunos creen que esto es un proceso que nunca termina, y que hay que hacerlo todos los días”, dice Kondo. No deberías hacerlo poco a poco y cuando puedas, justo lo contrario de lo que recomiendan otros expertos, que abogan por adquirir el hábito de hacer un poco cada vez. “Si organizas un poco cada día, nunca acabarás”, dice Kondo. (Foto: The New Yorker)