Harris estudió economía y ciencias políticas en la Universidad de Howard, lo que le dio la mentalidad básica de un emprendedor: la visión de un sistema sobre el poder, cómo funcionan las cosas y distinguir los síntomas de las causas fundamentales. Desde esta perspectiva, Harris pudo desmantelar los status quos ineficientes, ineficaces e inequitativos que ya no sirven al mundo en el que existen. Por ejemplo, durante los primeros tres años como fiscal de distrito de San Francisco, la tasa de condenas aumentó del 52 por ciento al 67 por ciento. A través de su programa Back on Track, Harris pudo reducir la ocurrencia de reincidencia al ofrecer educación práctica a las personas condenadas por cargos no violentos y de tráfico de drogas de bajo nivel en lugar de prisión. El resultado fue asombroso; después de solo dos años, solo el 10 por ciento de los participantes reincidieron, en comparación con la tasa del 53 por ciento que tenía anteriormente. Y desde una perspectiva económica, el programa ahorró mucho dinero al estado.