FOTOS | Se acrecienta constantemente y a gran velocidad el número de jóvenes emprendedores. Tanto en los profesionales, como en quienes están en camino a serlo, se ha fijado esta tendencia que indica que aquellos que están comenzando su despliegue en el ámbito laboral o comercial, prefieren hacerlo por cuenta propia, o comenzando proyectos en conjunto, pero siendo siempre parte de quienes toman las decisiones.

Lamentablemente, como en todo rubro y en cualquier rango etario, no todos los que emprenden logran ser exitosos. Y no queremos dejar de aclarar que este éxito no tiene una manera de cuantificarse a niveles mayores que el personal, ya que el conseguirlo o no hacerlo depende de cuál sea la pretensión de quien está emprendiendo.

Para evitar el perder oportunidades y todo lo que ello conlleva, te dejamos estas:

5 claves de los jóvenes emprendedores que triunfan en el mundo comercial:

Capacitación constante: Invertir en conocimiento es una de las mejores lecciones que podemos tomar. Para muchos es algo difícil de poder ver, ya que el resultado de la adquisición de herramientas nuevas para poder trabajar no llega en seguida. Pero capacitarse constantemente es sin dudas la manera de triunfar cuando se emprende. No significa aprender todo para hacer todo el trabajo, algo que ya vamos a mencionar en el punto “aprender a delegar”, sino de tener el conocimiento para poder diferenciar entre un trabajo bien hecho y uno que no. Además es parte de conocer a fondo todos los aspectos de nuestra empresa/emprendimiento, algo que sin dudas es obligatoriamente necesario.

Responsabilidad: Cuando no se tiene el orden impuesto por otro, quedamos expuestos a auto controlarnos en cuanto a cuestiones de horarios, fechas, y de todo otro tipo de obligatoriedad que nuestro trabajo conlleve. Por eso, quienes no suelen lograr trabajar de manera correcta y responsable, tienen el fin marcado.

Relaciones sociales: Como primer punto, te recomendamos leer nuestro artículo “Claves para entender el Networking y por qué hacerlo”. Puntos de reunión como los que provee el Networking, y cualquier otra oportunidad de poder generar o mantener vivos los lazos comerciales, no puede ser desaprovechada. Muchos de los contactos más provechosos a nivel de mercado suelen darse en ámbitos externos a lo laboral y es por eso que te recomendamos mantener un perfil no totalmente serio, pero si respetuoso y responsable (inclusive en tus redes sociales. No hay que olvidarse que intentamos representar un comercio, empresa o marca, y que muchas veces nuestra personalidad o lifestyle puede ser lo que seduzca a alguien a asociarse o trabajar con nosotros).

Ser justo con los empleados o personas a cargo: Si en el emprendimiento logramos en algún punto tener personas a cargo, o que trabajen parcialmente con nosotros, es importante que seamos justos en cuanto a lo que esa o esas personas merecen por el trabajo realizado. Aprender a ser jefe también es parte de la capacitación constante sobre la que comentábamos anteriormente. Nunca olvides ser agradecido hacia quien está dedicando sus horas de trabajo a que tu emprendimiento cumpla con sus objetivos. Esas personas muchas veces son quienes marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso, y saber cómo gestionar tus recursos humanos es una capacidad adquirible y necesaria. ¡Dedicale tiempo a ser un buen jefe!