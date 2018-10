Jason Blum: 5 lecciones de un emprendedor multimillonario que empezó con poco

- / -

FOTO 4 | 4. Cuando llega la gran oportunidad, es necesario jugar con inteligencia Cuando Actividad paranormal, la original, llegó a manos de Blum, de inmediato le vio potencial, pero creía que el desenlace debía ser modificado. Trabajó con el director de la película, Oren Peli, reeditándola para inscribirla en el Festival de Sundance. No fue admitida, pero Peli y Blum fueron abordados por otros gigantes de la industria, entre ellos Steven Spielberg, con la propuesta de volver a hacer toda la película y que el material original solo fuese incluido como un extra en el DVD. Blum analizó la situación y aceptó bajo una condición: que el corte original fuese proyectado a una audiencia de prueba, y si este resultaba eficaz, el filme ya no se reharía (si se hacía un refrito a cargo de un estudio grande, no le corresponderían ni de lejos las ganancias proyectadas).