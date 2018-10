Jair Bolsonaro, frases explosivas y ejercicios de tolerancia

FOTOS | A medida que se afianzan sus posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro trata de echar agua al vino de algunas de las declaraciones que a lo largo de su carrera le valieron el rechazo de mujeres, negros y gays.

En una de sus últimas intervenciones, dijo que prevé gobernar "inclusive" para los ateos y los homosexuales.

Bolsonaro tuvo que desautorizar por otra parte a su compañero de fórmula, el general retirado Hamilton Mourao, por propuestas que pretendían pasar por encima de la Constitución.

El ultraderechista no mostró en cambio hasta ahora ningún deseo de matizar su apoyo irrestricto a la dictadura militar (1964-1985) y sus métodos de tortura.

Estas son algunas de las frases que le han dado fama, acompañadas en algunos casos de explicaciones con las que pretende rebajarles la carga polémica.

Tortura y derechos humanos

- "El error de la dictadura fue torturar y no matar" (entrevista con la radio Jovem Pan, junio del 2016)

Mujeres

- Después de decirle a la diputada de izquierda Maria do Rosario: "No te violaría, porque no lo mereces", Bolsonaro explicó en diciembre del 2014 al diario Zero Hora: "Ella no merece ser violada porque es muy fea, no es de mi tipo, nunca la violaría. No soy violador, pero si lo fuese, no la violaría porque no lo merece".

El 25 de agosto, tuiteó: "No soy homofóbico, no pienso que nadie tenga que ser violado. No defiendo que las mujeres tengan que ganar menos. No soy racista". Conozca las demás frases en la siguiente fotogalería.