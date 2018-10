Un Jaguar XJ es el mejor auto de época que se puede pagar

FOTOS | En los años sesenta y setenta, pocos sedanes irradiaban un estilo ultra-cool como el Jaguar XJ. Jerry Hall, Tom Petty y Frank Sinatra los tenían. También la familia real.

Tener uno ahora también puede ser una pesadilla.

Las complicaciones debidas al daño por la oxidación, los problemas de sobrecalentamiento y los cables rotos pueden significar horas varado al costado de la carretera en lugar de un picnic o pasar de las calles de Londres a un refugio nocturno. Y si intenta ser más moderno comprando un XJ de las generaciones posteriores de los años 80 y 90, descubrirá que son inferiores a vehículos comparables y de menor potencia de BMW y Mercedes.

Pero desde que se separó del antiguo propietario Ford Motor Co. en 2008, Jaguar ha regresado de manera importante. La marca, ahora propiedad de Tata Motors Ltd., acaba de producir un excelente vehículo utilitario deportivo totalmente eléctrico, el I-Pace, y es líder en valor con el asequible, potente, elegante y divertido de conducir cupé F-Type y los convertibles.

Entonces, desde una posición de confianza, la marca se tomó un momento para reflexionar sobre su herencia --encantadora y ocasionalmente débil como era-- con la llegada de la última versión del XJ. Este otoño, lanzó el sedán Jaguar XJ 2019 por US$ 75,400, en el 50 aniversario del debut del vehículo en el Salón del Automóvil de París en 1968. Luego agregó un contexto: Jaguar sacó las ocho generaciones de la línea XJ de su bodega y las puso en la carretera para conducir durante la noche desde la sede de la empresa en Coventry, Inglaterra, hasta el Salón del Automóvil de París.

La posibilidad de sufrir una decepción era alto en las carreteras secundarias mientras conducíamos desde la planta de ensamblaje de Castle Bromwich, en las afueras de Londres, a través del circuito de Goodwood Motor, el puerto de Saint-Malo y el circuito de Le Mans, camino a París. Pero Jaguar nos lanzó audazmente a esa misión de dos días, un grupo de escritores y viajeros, pasara lo que pasara.

Mi paseo favorito del grupo vintage fue la Serie I. Cuando debutó en el Salón del Automóvil de París en 1968, fue el último regalo de creación del fundador de Jaguar, William Lyons. Eran tan buenos que la marca vendió más de 250,000 de su generación de 18 años.

Por estos días, es justo el tipo de automóvil clásico de bajo costo que fue el más avanzado cuando debutó y que se ha convertido en algo que vale el potencial alto costo de propiedad. La Guía de Precios Hagerty elogia "los encantos viscerales del motor", que brillan a través del sedán. En términos de capacidad como coleccionable, señala, los primeros autos de la Serie I son los mejores del grupo para coleccionar, ya que tienen un aspecto más puro y un interior más clásico.

"Creo que la reputación de ser poco confiable es un poco injusta", me dice Jonathan Klinger, el portavoz de Hagerty. “Sí, tienen algunas peculiaridades, pero nada que no se pueda superar. La realidad es que a muchos de estos autos se les dejó estar en mal estado y con un mantenimiento diferido”.

De hecho, afirma, los primeros autos XJ de la Serie I combinaron un increíble refinamiento, lujo y rendimiento. El único problema es encontrar uno bueno.

Tenga en cuenta que este es un auto para amar, no una oportunidad de negocio. Considerando que incluso los mejores ejemplares se venden por menos de US$ 50,000 -el más vendido de Bring a Trailer cuesta solo US$ 21,000 y la mayoría se vende por menos de US$ 10,000- a menudo es imposible recuperar el costo de una restauración completa. (El valor promedio de un XJ de 1969 en buen estado, por ejemplo, ha oscilado cerca de US$ 13,000 por años, según Hagerty).

Compre uno con poco kilometraje y chasis inmaculado (léase: sin óxido). Aún mejor si ha sido propiedad de una sola persona durante su vida útil, lo que significa menos posibilidades de que el mantenimiento haya sido diferido.

Al final, Jag no necesitaba preocuparse por los contratiempos en la carretera; todos los autos en el grupo terminaron el camino sin un tropiezo. Entre esto y la confianza de Jaguar en la nobleza y el valor de la herencia automotriz británica, no es de extrañar que la marca fijara el lanzamiento de su modelo insignia entre su sede de Coventry, Inglaterra, y la locación del debut de XJ hace décadas. La confianza para acoger tanto lo viejo como lo nuevo puede hacer que cualquier cosa sea sexy, incluso un gran sedán.