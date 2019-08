FOTOS | Si bien muchas parejas se divierten el día de su boda, una pareja promedio estadounidense gasta US$ 4,466 en su luna de miel, tres veces el monto promedio de unas vacaciones típicas, según TripSavvy. Para los recién casados de la sociedad de lujo, que representan 15% de la industria de US$ 12,000 millones al año, esta cifra asciende a US$ 9,954.

Por esta gran cantidad de dinero, los recién casados de hoy en día optan por más actividad que las típicas vacaciones perezosas que ofrecen los resort de playa.

"Antes, se trataba más de introspección", dice Andrea Ross, especialista en viajes para Wild Frontiers Travel. "Ahora, muchas personas viven juntas antes de casarse, y se trata más de tener una aventura con esa persona y hacer cosas que disfrutan juntos".

Además, resulta en una mejor foto para publicar en Instagram.

A continuación, algunas sugerencias de más de una docena de expertos en viajes sobre cómo comenzar la mayor aventura de sus vidas con una igual de épica.

Refréscate en la Antártida

Charlie Lockwood, asesor de viajes de la agencia turística de lujo Red Savannah, dice que ha organizado varios viajes en jet privado a la Antártida para lunas de miel. Es un destino atractivo por la vida silvestre, los paisajes y porque supera los aburridos viajes de los amigos a Europa.

Red Savannah ofrece un viaje de nueve días en jet privado al continente más austral que incluye un recorrido por una colonia de pingüinos emperador, exploración de túnel de hielo y una visita al Polo Sur.

También puede acercarse a los glaciares con un crucero sostenible a través de Intrepid Travel. Sus viajes tienen compensación de emisiones de carbono dado su compromiso ecológico, pero igual incluyen toques de lujo como chefs a bordo y excursiones personalizadas de vida silvestre.

Buscando gorilas en Ruanda

Puede mejorar el safari tradicional africano con una caminata por la selva en Ruanda en busca de gorilas de montaña, sugiere Nicola Shepherd, experta en viajes de Explorations Co.

Recomienda alojarse en el nuevo albergue Singita Kwitonda en el Parque Nacional Volcano, donde viven más de un tercio de los gorilas de montaña en peligro de extinción. Ofrece visitas guiadas por guardaparques locales que permiten a los huéspedes pasar una tarde con una familia de gorilas, junto con visitas al Iby’Iwacu Cultural Village en las cercanías de Kinigi.

Teresa Sullivan, fundadora de Mango African Safaris, dice que Ruanda se ha ganado la reputación de ser un nuevo y atractivo destino para vacacionistas orientados a la experiencia.

Uganda y la República Democrática del Congo son otras opciones para ver la vida silvestre fuera de lo común en África, dice Sam Gee, experto en viajes de Red Savannah. "Es realmente increíble compartir algo con alguien con quien acabas de casarte", dice. "Harás memoria y dirás: ¿recuerdas cuándo estuvimos con los gorilas?"

Eso pondrá en perspectiva la dificultad de criar adolescentes.

Dejar una marca, de buena manera

Ross dice que cada vez más parejas se interesan por trabajar como voluntarios en sus lunas de miel.

"La gente realmente quiere un componente de retribución", asegura. "Quieren comenzar la vida matrimonial con un buen karma". Por ejemplo, ella ha organizado talleres de inglés en lugares como Vietnam y Camboya para que sus viajeros participen.

Wild Frontiers ofrece una visita de conservación de Camboya, que incluye visitas al Phnom Tamao Wildlife Rescue Center, hogar del mayor santuario de osos solares del mundo, así como el Elephant Valley Project en Sen Monorom. Luego, se puede ayudar a buscar delfines en el río Irrawaddy y tortugas en peligro en las aguas del río Mekong.

Shepherd recomienda un viaje a Sudáfrica de The Explorations Co., en el que los huéspedes se alojan en una reserva de animales de cinco estrellas y participan en la marcación de rinocerontes e implantación de microprocesadores para ayudar a proteger la especie. También puede apoyar en la construcción de escuelas en Malaui o en un centro para mujeres en Uganda.

Póngase a prueba con una excursión a pie o en bicicleta

Si busca algo para mejorar su ritmo cardíaco (además del amor, obviamente), el asesor de viajes de Explorations Co., Chinmay Vasavada, propone unas caminatas en el Himalaya. "Las personas no solo tienen lunas de miel tradicionales; quieren incluir un aspecto espiritual o de bienestar", dice.

Apunta hacia los operadores turísticos Shakti que guian recorridos a pie de siete noches a través de regiones como Kumaon y Ladakh en India. Los huéspedes exploran pueblos y monasterios, se alojan en casas locales o acampan en tiendas de campaña. Otra opción es el Ultimate Traveling Camp, con excursiones en bicicleta a través de Wari La.

Shepherd dice que ha organizado vacaciones de ciclismo gourmet en el Cabo en Sudáfrica, para que los recién casados puedan probar la cocina de la región y quemar calorías entre comidas. Por ejemplo, las parejas pueden tomar un helicóptero hasta la cima de una colina o una montaña, luego bajar en bicicleta durante el resto del día, parando para un picnic gourmet en el camino. En particular, es fanática de Singita Lebombo Lodge en Sudáfrica y sus oportunidades de ciclismo de montaña.

Cabalgatas en Colombia

Diana Wrangham de Black Tomato dice que otro destino tendencia es Colombia, donde los recién casados pueden mezclar aventura con tiempo de playa en la costa del Caribe. Recientemente reservó una luna de miel para una pareja en Hacienda Buenavista, una boutique de lujo solo para adultos en el Quindío, Colombia. La región es conocida por sus fincas cafeteras, que pueden explorar a caballo.

"Se obtiene la verdadera mezcla de la cultura latinoamericana", dice Wrangham, pero las ciudades también tienen un aspecto colonial que recuerdan a Europa.

Brian Pearson, fundador de Upscape Travel, también ha notado un creciente interés en cabalgatas en lugares como la Patagonia. Por ejemplo, Upscape ofrece una gira de cuatro días por Isla Las Bandurrias en la Patagonia, que incluye caminatas, paseos en bote y cabalgatas.

Incluso en una luna de miel, las parejas jóvenes ahora quieren aprovechar al máximo su tiempo libre, dice Wrangham. “Quieren hacer cuanto puedan en su viaje, en lugar de hacer un viaje de ida y vuelta al Caribe”, concluye.