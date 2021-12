FOTOGALERÍA. Estos nueve proyectos, que integran nuestra sexta ‘Lista Emprendedores’, que reúne las 50 startups españolas más innovadoras, han visto una oportunidad de negocio en el mercado de la salud y el deporte. Descubre cómo lo han hecho, según el portal Emprendedores.

Corify Care

Sistema de mapeo cardíaco no-invasivo

Esta spinoff del Hospital Universitario Gregorio Marañón y la Universidad Politécnica de Valencia busca mejorar el pronóstico y tratamiento de pacientes con arritmias. Para ello, ha desarrollado Acorys, un dispositivo médico capaz de mostrar la actividad en cada punto del corazón. A partir de un único latido, Acorys llega a todas las regiones cardíacas de forma simultánea, sin necesidad de cirugías ni de lentos mapeos punto a punto.

“Está siendo usado en la consulta previa a las intervenciones, pero también durante los procedimientos quirúrgicos de ablación, en los que la capacidad de mapear de forma global el corazón en pocos segundos supera a los sistemas invasivos, y permite acelerar los procedimientos e identificar con mayor facilidad las regiones que causan la arritmia”, explica Andreu Climent, fundador, junto a María Guillem, de Corify Care.

Los inicios de este proyecto se remontan a más de 10 años de investigación de estos dos ingenieros. Guillem y Climent estaban desarrollando su doctorado en Leipzig Herzzentrum (Alemania). Allí, desarrollaron novedosas herramientas de procesamiento de señales para caracterizar la arritmia más común, la fibrilación auricular. Tras publicar diferentes trabajos, en 2012, fueron contactados por los profesores Francisco Fernández-Avilés y Felipe Atienza, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, para validar su tecnología.

Prueba de concepto y nuevas ideas

“La prueba de concepto de nuestra tecnología fue un gran éxito publicado en 2013. Esta colaboración desencadenó muchas ideas nuevas que nos permitieron patentar, en 2015, novedades únicas que superan las limitaciones de los dispositivos existentes”. En ese momento, Guillem ya era profesora titular en la Universidad Politécnica de Valencia, y Climent, investigador postdoc en el Gregorio Marañón.

En 2017, la idea estaba lo suficientemente madura como para pasar de la investigación a la innovación, y el proyecto fue seleccionado por el programa Caixa Impulse Validate, apoyado por EIT Health. Gracias a ese programa, Josep Lluis Falco, CEO de Genesis Biomed, se unió al equipo y profesionalizó el proceso de desarrollo. A finales de 2018, el proyecto ya era sólido y contaba con un plan de negocio que permitió cerrar la primera ronda de inversión, constituir la compañía en la primavera de 2019 y arrancar el desarrollo.

“La principal motivación para dar el salto desde el laboratorio a una startup es conseguir que años de investigación se transformen en herramientas para mejorar la vida de las personas. Como científicos solemos quedarnos satisfechos con entender los mecanismos de las patologías o proponer pruebas piloto de tratamiento, pero muchas veces, esas innovaciones quedan en el cajón tras su publicación como artículo científico. Conseguir que nuestra invención mejore de verdad la vida de millones de pacientes es un reto y una motivación que nos empuja a trabajar muy duro”, afirma Climent.

Acorys es el primer producto comercial de Corify y destaca del resto de productos del mercado porque es una tecnología de imagen cardíaca no invasiva única que puede analizar la actividad cardíaca anatómica y electrofisiológica en tiempo real. “Desafortunadamente, hoy en día no existe una tecnología que permita a los cardiólogos seleccionar el mejor tratamiento para sus pacientes. Su consecuencia más directa es que solo el 4% de los pacientes con arritmias recibe un tratamiento eficaz. Además, si los cardiólogos deciden someterse a un procedimiento de ablación cardíaca, sigue siendo ineficaz con bajas tasas de éxito. De hecho, más del 50% de los pacientes requieren una intervención repetida. Acorys es el primer sistema de mapeo inteligente electrocardiográfico de alta densidad no invasivo independiente de exploraciones, que resuelve las principales deficiencias de las alternativas actuales en la selección del tratamiento de arritmias cardíacas, para la medición en tiempo real, facilitando la predicción de la eficacia de la ablación y proporcionando una guía para la ablación. Acorys se asegura de que todos los pacientes con arritmias reciban el tratamiento correcto y más adecuado”, subraya Climent.

Ventaja competitiva

Las principales empresas del mercado (Boston Scientific, Medtronic, Abbott…) están invirtiendo miles de millones en nuevos catéteres y herramientas de procesamiento de señal (por ejemplo, Acutus, Volta, etc.), “pero necesitan imagen por tomografía, que implica radiar al paciente o introducir catéteres dentro del corazón. Acorys es único, porque puede hacerlo de forma totalmente no invasiva y llegando al 100% de los pacientes con arritmias”, asegura este investigador.

Los prototipos de Acorys ya han sido validados en más de 300 pacientes de fibrilación auricular reclutados en diferentes hospitales nacionales e internacionales. En 2022, Acorys estará presente en el Hospital Heidelberg (Alemania), Skåne University Hospital (Suecia) y Hospital de Santa María (Lisboa). Y en 2023 arrancará la comercialización a gran escala.

La compañía ha captado 2,35 millones de euros de inversores como Clave Capital, Corporación Mondragón, Bexen Cardio, CDTI y 465 inversores particulares a través de la plataforma de crowdfunding Capital Cell. “Además, esta inversión se ha complementado con las ayudas y préstamos de instituciones públicas recibidas como CDTI, EIT-Health, la Comunidad de Madrid y la Agencia Estatal de Innovación”. Corify fue galardonada con el EIT Innovation Award 2020 como el proyecto más innovador a nivel europeo.

Xavier Marín (1º por la dcha.), CEO y cofundador de esta empresa, que tiene sus instalaciones en el Parque Científico de Barcelona.

Dan*na

Biomateriales de alto valor para el sector biomédico

Este proyecto surge de un sueño pendiente de la infancia de Xavier Marín, relacionado con desarrollar materiales blandos y avanzados para humanizar los robots e inspirado por la serie Star Trek. En 2016, la idea retornó con fuerza y viabilidad y, a finales de 2017, Marín tenía claro que quería desarrollar un bioplástico técnicamente avanzado, que aportara un impacto positivo en la tecnología y la sociedad. Tenía que ser biocompatible y adaptable a los retos y requerimientos tecnológicos y medioambientales.

“Tras más de 20 años trabajando en el sector TIC con grandes consultoras, la llegada de las impresoras 3D me abrió las puertas al mundo de los polímeros bio-basados, siendo el PLA el principal protagonista de esta revolución industrial. Cuando entendí el potencial técnico de este bioplástico, focalicé toda mi energía al reto empresarial constituyendo la empresa Artificial Nature, bajo la marca DAN*NA, que significa Desarrollo Artificial de la Naturaleza, Naturaleza Artificial. Jugando con el símbolo quiral del ácido láctico y el nombre de mi hija Anna”, recuerda.

La misión de DAN*NA es acelerar la transición del mundo hacia los materiales tecnológicos sostenibles. “Utilizando derivados orgánicos o sus residuos, obtenemos nuestra materia prima, como el ácido láctico, que funcionalizamos mediante la combinación de tecnología molecular, química verde e Inteligencia Artificial, en un material 100% sostenible de alto valor añadido. Tenemos una solicitud de patente basada en una tecnología molecular que nos permite funcionalizar la cadena molecular de nuestro bioplástico para dar respuesta a los requerimientos del mercado. Por defecto, nuestro bioplástico ya es flexible, biocompatible y biodegradable a tiempo programado, para ser utilizado en el sector de la microelectrónica sensórica (bio/sensores) o con un peso molecular menor, en el sector de la salud como sustrato en inyectables, hidrogeles, bio-tintas o implantes 3D bio-absorbibles destinados a la regeneración tisular en tejidos óseos, cartílagos y nervios”, detalla Marín.

Utilidades de uso en el mercado

Su biomaterial ya ha superado satisfactoriamente las pruebas de toxicidad, proliferación y adhesión celular y se está utilizando en un proyecto público nacional para la regeneración de cartílago en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. “El hecho de tener nuestras instalaciones en el Parque Científico de Barcelona (PCB) nos permite ser muy competitivos, al trabajar junto a un entorno profesional entre más de 90 empresas innovadoras de base científico-tecnológica, en donde se ofrecen servicios en unas condiciones de alto nivel de excelencia, ya que las instalaciones del PCB están preparadas y utilizadas por las principales empresas y multinacionales del sector de la salud. Con espacios GMP, salas de cultivos y todo tipo de equipamientos de análisis”.

A diferencia de las empresas que se dedican al desarrollo de plásticos, DAN*NA controla todo el proceso de síntesis de sus biomateriales y bioplásticos, sin dependencia de terceros y llegando a producir y controlar su propia materia prima. “Esto nos permite ganar en márgenes de producción y en adaptar las funcionalizaciones del material a las necesidades reales del cliente. Nuestro cliente mayoritario es el transformador de plástico, que busca un material técnico que aporte valor a su producto final. Principalmente, pensando en sectores tecnológicos como la biomedicina, microelectrónica o la agricultura de precisión. Nuestro biomaterial ya se está utilizando en regeneración de tejidos in vitro y testeando in vivo, puede ser utilizado también como sustrato en el campo de la sensórica, para el desarrollo de sensores, biosensores o electrodos. Nuestros pocos competidores son industriales, y están centrados en el sector del packaging, en donde nosotros, por volumen de producción, no podemos ser competitivos”, asegura Marín.

Después de tres años dedicados al desarrollo de su tecnología, superan las 30 empresas a nivel europeo “con las que hemos y estamos trabajando directamente en proyectos públicos y privados de I+D. Este cuarto año (2021), una vez tramitada la solicitud de nuestra primera patente, hemos iniciado la fase comercial en Barcelona y también en Madrid”, asegura Marín, que busca un socio industrial «para un viaje largo y duro, y que empatice con nuestros valores y tecnología”. En estos casi cuatro años, han conseguido 1,3 millones de euros en financiación, mayoritariamente pública, pero también privada, sin necesidad de entrada de inversores. “Actualmente, tenemos trabajo para los próximos años gracias a proyectos internacionales plurianuales”.

eStragy

Entrenamientos para ‘eSports’ personalizados

“Los jugadores de eSports dedican una media de 21 horas a la semana en intentar mejorar su nivel de juego sin los medios adecuados ni un plan organizado, lo que en ocasiones les frustra y desmotiva. Al igual que en cualquier deporte físico, eStragy propone un método de entrenamiento ordenado y efectivo para mejorar el cerebro de los jugadores y adquirir las habilidades necesarias para liberar su máximo potencial”, asegura Juan Palomo, fundador, junto a Sara Llorente y Daniel Serapio, de esta plataforma de entrenamiento de alto rendimiento para jugadores de eSports.

“Con nuestro sistema de entrenamiento, mejoramos las 21 habilidades cognitivas que se emplean en estos deportes, además de entrenar otro tipo de habilidades más específicas del propio videojuego competitivo. Nuestro primer lanzamiento está centrado en League of Legends”, afirma Palomo.

La idea de eStragy surge de la necesidad de dar respuesta al problema que tienen los jugadores para mejorar y alcanzar su mejor nivel de juego rápidamente. “Si los jugadores de tenis o de fútbol, para tener un nivel adecuado de rendimiento, acuden a menudo al gimnasio y practican diversas situaciones para aprender a responder inconscientemente, ¿no debería ser igual en los deportes electrónicos? La respuesta es sí, la mejora y el aprendizaje se producen de la misma manera, pero a nivel íntegramente cerebral”.

Palomo asegura que los inicios son siempre complicados, “pero hemos contado con el apoyo y la inestimable ayuda de varias aceleradoras como Mentor Day y Olympo Boxes, ambas de Tenerife, y actualmente, estamos dentro del programa Open Future del grupo Telefónica, que nos han dado las bases, la formación y los contactos para poder desarrollar este proyecto tan ilusionante. Los primeros pasos para captar cliente se han centrado en las modernas formas de comunicación a través de redes sociales y mediante el marketing digital. También hemos contado con la colaboración de algún youtuber, que nos ha aportado muchísimo, dando a conocer nuestro proyecto a su audiencia”.

Propuesta de valor

Tras una primera fase en beta para probar su tecnología, en septiembre abrieron la aplicación y ya cuentan con más de 400 personas registradas de España y Latinoamérica, principalmente. “Existe bastante competencia relacionada con aportar conocimiento a los jugadores respecto a datos de sus partidas o cómo juegan los mejores jugadores, pero hasta ahora, no hemos encontrado ninguna propuesta de valor que proponga el entrenamiento y la mejora de cada persona de manera integral para el progreso de los jugadores”.

Los socios comenzaron con una significativa aportación de capital propio, “porque creemos firmemente en el proyecto. Tras ello, el Gobierno de Canarias nos ha ayudado, primero, con una subvención para poder desarrollar el activo tecnológico, la plataforma de entrenamiento y, recientemente, con la concesión de Sodecan, un préstamo participativo para poder expandir el producto y poder asentar un modelo de negocio rentable. Ambas ayudas están cofinanciadas con fondos FEDER. Además, a principios de año, también hicimos una pequeña ronda de business angels mediante notas convertibles para capitalizar adecuadamente la sociedad y poder acometer todos los retos que teníamos por delante”, afirma Palomo.

Los planes de la compañía se basan en ir lanzando los distintos sistemas de entrenamiento de automatización de microgame (habilidades específicas dentro del juego de League of Legends), para asentar todo el modelo entre los jugadores españoles y de Latinoamérica y, posteriormente, saltar a Portugal, Brasil y EEUU. “Más allá, nuestra intención es replicar la plataforma para todos los eSports de primer nivel y también, llevar la plataforma a Asia. Para acometer todos los planes de producto y expansión internacional, ya hemos iniciado una ronda de financiación seed y estamos hablando con diversos inversores para que en conjunto podamos marcar un hito en la industria de los eSports y en la vida de los jóvenes que entrenen con nosotros”, concluye.

Genome4care

Genómica e Inteligencia Artificial para acelerar los diagnósticos

Ana F. Marmiesse lleva muchos años trabajando en genética y con la aparición de la secuenciación masiva hace aproximadamente 10 años, “fui consciente de que esta tecnología iba a cambiar completamente los protocolos diagnósticos anteriores y, por tanto, el abordaje de las enfermedades”, asegura la fundadora, junto a José Castro Tubío, de Genome4care.

“Hay que entender que hay enfermedades que tienen asociados miles de genes y que cuando había que analizarlos uno a uno era imposible que la genética fuese la base del diagnóstico. Llevaba años dedicándome a crear herramientas genéticas para el diagnóstico precoz de enfermedades raras. Mi labor de mapeado de genes y de análisis masivo empezó a recibir demanda de servicio y es, entonces, cuando pienso en montar la empresa, pero, gracias a la colaboración con el doctor Tubío, que trabajaba en el grupo Genomes and Diseases de la USC, donde buscaba nuevos procesos mutacionales implicados en el cáncer, ampliamos el rango, incluyendo el cáncer”.

Marmiesse asegura que, ahora mismo, las pruebas genéticas se ejecutan en un porcentaje inferior al 1% de lo que deberían usarse. “Nosotros proporcionamos las herramientas necesarias para efectuar el diagnóstico etiológico, el que identifica la causa (o causas) última y concreta de la enfermedad. Este diagnóstico etiológico es el elemento imprescindible para acceder a una medicina personalizada basada en procesos moleculares. Ofrecemos, por tanto, las herramientas necesarias para pasar de la medicina que practicamos hoy a la medicina del futuro, basada en identificar y corregir los procesos genómicos, transcriptómicos, proteómicos y bioquímicos que causan la enfermedad”.

Aportaciones disruptivas al mercado

Gracias a conocer la causa última de la enfermedad se obtiene importante valor: “Evitamos diagnósticos genéricos –afirma Marmiesse– que conducen a la imposibilidad de tratamiento y en el camino eliminamos muchas pruebas, costes y tratamientos innecesarios e incluso, contraproducentes. Evitamos diagnósticos erróneos, ya que, a veces, diferencias sutiles a nivel molecular producen síntomas similares. Podemos establecer los riesgos de los familiares a contraer la enfermedad o evitar que futuros miembros de la familia padezcan la misma enfermedad. Y, sobre todo, sin un diagnóstico molecular es imposible encontrar nuevos tratamientos personalizados, por lo que sentamos las bases para poder buscar un tratamiento molecular dirigido a esa enfermedad causada por un fallo concreto en el ADN”.

Ya cuentan con 15 clientes entre hospitales y compañías farmacéuticas. “También tenemos clientes privados. La gente es cada vez más consciente de que ya no es normal esperar años por un diagnóstico genético o no tener un diagnóstico. Cuando empezamos había empresas de genética, pero, en general, tienen herramientas menos potentes que las nuestras: genes aislados, que era lo que se hacia antes o pequeños grupos de genes (5-10) asociados a unas características clínicas comunes. Nuestro producto más utilizado, que se usa para enfermedades neurológicas, tiene alrededor de 1.600 genes. La potencia y la probabilidad diagnóstica y la precocidad en el diagnóstico aumenta muchísimo”, afirma Marmiesse.

Genome4care, que forma parte de BioIncubaTech, incubadora de alta tecnología de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que participan Incyde y la Xunta, ya cuenta con productos ‘rodados’ y funcionando. “Ahora debemos, sobre todo, impulsar el desarrollo comercial y profundizar en el uso de la Inteligencia Artificial asociada a nuestros diagnósticos. También queremos conseguir más colaboraciones con la industria farmacéutica e introducirnos en iniciativas internacionales de nuestro campo”.

La compañía tiene en mente una ronda en 2022. “Tenemos ya nuestra presentación para inversores lista y hemos empezado a hacer presentaciones. Para esta primera ronda, estamos buscando una inversión de un millón de euros, aproximadamente”, afirma Marmiesse.

De izda. a dcha., Javier Gómez, Juan Redondo e Ignacio Zabala, tres de los cuatro fundadores de esta empresa asturiana.

Human Analytics

Predicción y prevención de lesiones deportivas

En 2015, Ignacio Zabala, Javier Gómez, Juan Redondo y Manuel Villacorta comenzaron a compartir diferentes aspectos sobre la predicción del ictus, una de las enfermedades mas crecientes en los últimos años. “Nuestros avances se vieron condicionados por las complicaciones existentes para disponer de bases de datos limpias, estructuradas y accesibles con las que poder trabajar. Decidimos unir nuestros esfuerzos en un proyecto que podría servir para crear esa base de datos y, al mismo tiempo, actuar aplicando Inteligencia Artificial y machine learning al área de la salud y el deporte”.

En septiembre de 2017, nace Human Analytics, que desarrolla herramientas digitales para la predicción, prescripción y prevención de patologías y lesiones a partir del uso de algoritmos de analítica preventiva y little big data. Conversaron con deportistas, entrenadores, médicos y fisioterapeutas de muy diferentes deportes, para analizar la evolución del rendimiento y la salud en su día a día.

Eso les sirvió para crear Spodha, “una herramienta que predice estados de salud/rendimiento sin utilizar pruebas intrusivas. Facilita el trabajo sincronizado de entrenador, deportistas y equipo sanitario, consiguiendo un control de la salud y una previsión de su futuro rendimiento. Esta herramienta amigable fue nuestro primer producto comercial y comenzó a ser utilizado ya en federaciones como la Federación Española de Remo, clubes de piragüismo y entidades deportivas como el Real Grupo Cultura Covadonga. A partir de ahí, hemos seguido creciendo en facturación, aunque la pandemia ha ralentizado nuestro crecimiento comercial de acuerdo a nuestros objetivos de partida”, asegura Gómez.

Nuevos proyectos innovadores

Spodha ayuda a gestionar mejor el proceso de entrenamiento de personas, les ahorra tiempo y les da control y gestión de su bienestar, cuidando su calidad de vida y el mantenimiento de niveles de salud adecuados. “Permite crear patrones que facilitan el control de la salud de esos individuos, su estado de rendimiento físico o descubrir la posibilidad de sufrir enfermedades, lesiones o riesgos cardiovasculares. Ninguna otra herramienta en el mercado actual interrelaciona a todos los actores, ni tiene como objetivo ser un herramienta de analítica predictiva para grandes masas críticas de la población, abarcando tantas variables e información física y fisiológica. Asimismo, está dando pie a nuevos proyectos que nos acercan a nuestra misión principal: crear calidad de vida. Así, ha surgido la creación de una calculadora de diabetes con la Sociedad Asturiana de Cardiología o una plataforma de monitorización de la rehabilitación de pacientes con cardiopatía isquémica probada en el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. Otro proyecto es Predictus, en convenio con el Hospital La Princesa de Madrid, para predecir el ictus. En definitiva, creamos soluciones globales útiles”.

Los cuatro socios están vinculados al mundo empresarial, tecnológico y con clara inclinación hacia la actividad física, “incluso algunos hemos estado vinculados directamente al deporte. Esto nos ayudó a pensar en crear herramientas que ayudasen a cuidar del bienestar de las personas y fueran rentables como empresa. La Organización Mundial de la Salud define la salud como ‘estado de completo bienestar físico, mental y social, más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades’. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y nosotros tenemos ideas que pueden ayudar a solucionar problemas en este sector. Y por eso, hemos apostado por ello”.

Ya cuentan con 3.000 licencias que pertenecen a federaciones nacionales y regionales de fútbol, comités técnicos de árbitros, fútbol-playa, surf, piragüismo, remo, clubes y entidades deportivas. “Estamos preparando nuestro salto al mercado internacional”, asegura Gómez, que, junto a sus socios, ya prepara una ronda de financiación.

IND

Planificación nutricional para deportistas

El germen de Instituto de Nutrición Deportiva (IND) empieza en 2011 siendo un servicio de nutrición en gimnasios y centros de entrenamiento personal. En 2013, Javi Guerrero y Carlos Laserna trabajan con Josef Ajram para el Red Bull 7 Islands y lanzan un blog en Marca.com con el chef Paco Roncero, para unir alta cocina y alto rendimiento. En 2014, abren un ambicioso centro en Valencia, con una gran cocina, un laboratorio para medir a los deportistas y varias salas para diseñar las planificaciones junto a ellos. “Queríamos montar un ‘Estrella Michelín’ de la nutrición deportiva. A esa idea, fuimos agregándole mucha tecnología para poder personalizar cada vez más las planificaciones”, recuerda Laserna.

Desde hace cinco años, llevan desarrollando un software para nutricionistas y una app de seguimiento para deportistas. “Ayudamos a deportistas amateurs y profesionales a maximizar su rendimiento a través de su alimentación. Y lo hacemos a través de planes nutricionales ultra personalizados, motivadores y reajustables”.

IND consigue que los deportistas puedan saber lo que su cuerpo necesita en cada momento para rendir al máximo y conseguir sus objetivos deportivos. “Recogemos muchos datos del deportista para calcular sus necesidades nutricionales y transformarlas en las recetas que más le gustan y que podrá cumplir. adaptándonos a su metabolismo, horarios, entrenamientos, gustos, conciencia, nivel y tiempo de cocina, variedad, cafés, postres, conciliación familiar y muchas más variables”.

El Google Maps de la nutrición deportiva

Laserna recuerda que no le dicen a un deportista que tiene un índice glucémico medio, que necesita aportar un 30% más de hidratos o que para recuperar se ha evidenciado que los ácidos grasos poliinsaturados tienen propiedades antiinflamatorias después de un entrenamiento de mucho impacto. “Eso ya lo analiza nuestro software y nuestro equipo de nutricionistas. Al deportista le decimos qué necesita comer o beber para que le motive y pueda comérselo en ese momento, por ejemplo, que va en el coche entre el trabajo y el campo de fútbol. La ciencia nutricional más avanzada no sirve de mucho si no te lo comes. La flexibilidad frente a los cambios es un valor que vamos aumentando. Si todo va como esperamos, el objetivo es convertirnos en una especie de Google Maps de la nutrición deportiva, para que si algo cambia (no puedes entrenar porque llueve, no has podido merendar por una reunión, has estado súper estresado, has tenido que comer fuera, etc.), tu planificación nutricional se reajuste para ir por otro camino hacia tu objetivo. No importará que no puedas seguir tu dieta. Será ella la que te siga a ti”.

Desde IND son conscientes que la nutrición no funciona de forma aislada, interactúa con innumerables variables en un complejísimo sistema como es el cuerpo humano. “Tampoco funciona de forma teórica o genérica. El impacto real y beneficioso se produce al personalizarla a cada individuo o deportista en cada momento. Para eso, hay que recoger muchos datos, realizar muchos cálculos y ser muy flexibles frente a los cambios del día a día. Todo eso no lo puede hacer un nutricionista. Lo sabemos por experiencia. La tecnología va a revolucionar el mundo de la nutrición deportiva por completo, y por suerte, nosotros apostamos por ello hace tiempo. En un par de años hemos pasado de ser un centro de planificación nutricional en Valencia a una startup tecnológica con visión global”.

Ya están en tres mercados crecientes: health, deporte y data. “El público al que vamos es el que nosotros llamamos ‘amapros’: deportistas amateurs que entrenan y compiten casi como profesionales. Con retos muy exigentes, con una búsqueda del rendimiento constante, locos por los datos y por monitorizar su mejora. Estimamos que son unos dos millones en toda España, pero los hay por todo el mundo. Nuestro próximo gran objetivo de negocio es consolidarnos en España y cerrar 2022 siendo el servicio de nutrición personalizada referente del país, con 6.000 clientes/mes y un MRR (ingresos recurrentes mensuales) de 200.000 euros. En 2023 buscaríamos unas series A para internacionalizar. A nivel de producto, este próximo año tenemos en el roadmap el desarrollo de algunas funcionalidades clave para los ‘amapros’ y mejorar los algoritmos de arquitectura nutricional y personalización”, concluye Laserna.

LUDA Partners

Red neuronal de farmacias

Luchar contra el desabastecimiento de medicamentos u otros productos de farmacia y acompañar a estos establecimientos en su proceso de digitalización, fortaleciendo el sistema para que puedan reconectar con el paciente cuando no tiene lo que necesita a la velocidad que lo necesita en busca de otros canales y comprando en la red.

Ese es el objetivo que se marcó LUDA Partners cuando en 2017 la pusieron en marcha Luis Martín, Daniel de Carvajal y Fernando Segarra para atender a las peticiones de la Asociación de Farmacéuticos de Madrid, que buscaba una solución al problema de los desabastecimientos. Ahora, con la incorporación en el proyecto de Marcos Alves, cofundador de ElTenedor, han creado el departamento de growth, para impulsar el crecimiento y desarrollo de la compañía y triplicar el volumen de farmacias adheridas a la red.

“Otro de los hitos relevantes de la compañía ha sido el acuerdo con Nutribén para ofrecer un canal de venta adicional sin costes fijos para las farmacias, que da mejores condiciones y permite el acceso a los productos farma online de un paciente que accede a los productos Nutribén vía online”, explica Alves.

LUDA Partners ya cuenta con una red de más de 1.500 farmacias repartidas por 32 provincias españolas, más de 340.000 referencias de productos y ha ayudado a más de 20.000 pacientes a encontrar el medicamento que necesitaban. “Ofrecemos una solución tecnológica que se apoya en la creación de una red neuronal de farmacias a fin de luchar contra el desabastecimiento de medicamentos, que logra reducir hasta en un 95%. Cuando un paciente no encuentra el producto que necesita en su farmacia de referencia, el farmacéutico puede buscarlo a través de nuestra solución para localizarlo y reservarlo en la farmacia más cercana para que el paciente vaya a recogerlo en persona. Esta solución, pionera en el mundo, crea un sistema de colaboración entre las farmacias, consolidando su papel como eje del sector sanitario y ayudando a su digitalización, permitiéndolas continuar con su servicio basado en los valores de dedicación y profesionalidad. Los resultados más inmediatos se observan en los ingresos de las farmacias que ya trabajan con nosotros, que pueden ver su facturación mensual incrementada en hasta 10.000 euros mensuales. Asimismo, apoyamos a las farmacias en su proceso de transformación digital para que puedan vender sus productos de parafarmacia de forma online. Nuestra herramienta conecta las webs de laboratorios, ecommerce y marketplaces con la farmacia más cercana para que sea ella la que venda y dispense el pedido de parafarmacia. De esta manera, LUDA Partners aprovecha todo el potencial digital de la red para acercar y recuperar el paciente online al modelo tradicional”, explica De Carvajal.

Inyección de capital para escalar

El pasado mes de noviembre la compañía cerró una ronda de financiación de 2,5 millones de euros, alcanzando un total acumulado de 4,4 millones de euros desde su fundación. LUDA Partners destinará esta nueva inyección de capital en su proceso de industrialización, para poder escalar, preparar su internacionalización y consolidar su proyecto. “Nuestro objetivo inmediato es triplicar el volumen de farmacias activas para llegar a las 3.000 en 2022 en el mercado Español, y luego planificar la internacionalización. Asimismo, esperamos hacer crecer el número de operaciones mensuales desde las 5.000 actuales hasta las 50.000 durante el primer trimestre de 2022. Lo que será posible gracias a acuerdos con los principales laboratorios de España interesados en integrarse en nuestra red y a las buenas perspectivas de futuro, ya que en los últimos meses ha crecido de forma exponencial tanto el número de farmacias adheridas como el de operaciones realizadas”.

La ronda estuvo liderada por farmacias y profesionales pertenecientes al sector farmacéutico, que representan el 50% de los inversores. Existen otros socios actuales que acompañaron la ronda, como Yago Arbeloa, fundador y presidente de Mio Group, y François Nuyts, CEO de Allegro. Aunque, inicialmente, la ronda se planteó para ser cubierta de forma interna, finalmente, se apostó incorporar a socios que aportaran un claro valor añadido a la compañía, como Bertrand Jelensperger, inversor en Doctolib, y Hugo Arévalo, cofundador y presidente ejecutivo de ThePowerMBA y AURO.

More Than Simulators

Mejor seguridad a través de la simulación médica

Su objetivo es ayudar a salvar vidas. More Than Simulators colabora con instituciones educativas y sanitarias (hospitales, universidades, escuelas de enfermería, centros de formación sanitaria, etc.) en la creación, desarrollo y equipamiento de espacios educativos que imitan espacios clínicos reales, llamados centros de simulación u hospitales simulados.

“Son espacios destinados a la formación y entrenamiento de competencias técnicas y no técnicas, individuales y de equipo de los profesionales sanitarios. El objetivo de estos centros es optimizar la curva de aprendizaje del personal clínico, reducir el error médico y en última instancia, mejorar la seguridad del paciente”, asegura María Llorca, ingeniera electrónica y fundadora de esta empresa.

More Than Simulators nació oficialmente a principios del año 2019. Sin embargo, la idea del emprendimiento llevaba ya un buen tiempo cocinándose a fuego lento en la cabeza de esta ingeniera. “Decidí empezar mi carrera profesional como becaria en una multinacional de base tecnológica, para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el grado en ingeniería. Siempre agradeceré a mis entonces compañeros y supervisores por el conocimiento y experiencia que hicieron despertar mi pasión por el trabajo en base a proyectos y que llevó a que fundara la compañía”.

Formación y experiencia

La familia de Llorca está muy ligada al sector sanitario, aunque su trayectoria profesional siempre ha estado ligada al mundo de la ingeniería, de ahí su formación como ingeniera electrónica. “Durante mi formación en el master de project management, casi por suerte o por casualidad, noté que, en el sector de la seguridad del paciente, un conocimiento técnico unido a una metodología de gestión de proyecto sólida podía aportar un factor diferencial y daba un valor añadido al cliente. Decidí apostar por ello a tiempo completo y me lancé a crear la empresa”, recuerda.

More Than Simulators destaca frente a la competencia “porque nuestro equipo lo componen profesionales multidisciplinares (ingenieros, gestores de proyecto, gestores de ventas, técnicos, etc.) con amplia experiencia en el entorno internacional de la salud. Esta unión de capacidades permite integrar en un único lugar el diseño, la ingeniería y la implementación de los proyectos y equipamientos de forma óptima y con los mejores resultados para el cliente”, destaca Llorca.

A medio y largo plazo, la compañía planea expandirse a otros países de Europa y aumentar la inversión de I+D, “para seguir aportando soluciones innovadoras que ayuden a mejorar la seguridad del paciente de manera cada vez más efectiva. En Portugal y en España estamos trabajando con los mayores grupos hospitalarios, públicos y privados y con la mayoría de las universidades. Nuestro objetivo a corto plazo pasa por solidificar la imagen de marca de More Than Simulators como el partner de referencia de las instituciones educativas y sanitarias de mayor prestigio de la península”, afirma esta emprendedora.

Trak

‘Software’ en remoto para rehabilitación de pacientes

Esta herramienta para que los profesionales sanitarios puedan prescribir tratamientos digitales con ejercicio terapéutico y monitorizar la evolución del paciente a través de métricas objetivas surgió en plena pandemia tras vivir de primera mano la necesidad de ofrecer servicios de fisioterapia en los domicilios.

“Siempre hemos estado relacionados con la fisioterapia y la rehabilitación y llevábamos tiempo identificando su falta de digitalización”, afirma Carlos Rodríguez-Sierra, fundador, junto a Jon Vital y Daniel Soler, de Trak.

“En la pandemia, el padre de Jon tenía una lesión en el hombro y tuvo que paralizar su rehabilitación por falta de soportes. Muchas personas dejaron de acudir al fisioterapeuta y los propios profesionales sanitarios estaban a falta de recursos para prestar sus servicios, empleaban tablas de ejercicio impresas en papel o en PDF para enviar a sus pacientes. Tras un rápido proceso de validación de nuestra propuesta, decidimos que había una gran oportunidad para cubrir la necesidad de ofrecer tratamientos de ejercicio terapéutico en el domicilio con un asistente virtual”, recuerda Rodríguez-Sierra.

El software de Trak, mediante un algoritmo de visión computacional y la cámara del móvil, identifica los movimientos de cada ejercicio para ofrecer correcciones en tiempo real. De esta manera, los sanitarios pueden ofrecer su servicio asegurando una correcta ejecución del ejercicio y pudiendo monitorizar el seguimiento del tratamiento en remoto. Además, Trak asegura una adherencia al tratamiento del paciente del 70%, prácticamente, triplicando el resultado frente a los métodos actuales.

La startup siempre ha tenido una mentalidad de desarrollo basado en user center design, “por lo que desde los inicios hemos estado con procesos de betatesting con 30 clínicas de fisioterapia. A posterior, a través del programa Lanzadera Corporate, hemos llevado a cabo una prueba de concepto en los servicios de rehabilitación de tres centros hospitalarios de Ribera Salud. Nuestro constante contacto con los clientes ha permitido desarrollar el producto en base a las necesidades del usuario. Actualmente, la acogida en el mercado está siendo muy positiva ya que el producto aporta valor tanto a los fisioterapeutas como sus pacientes, aunque siempre estamos escuchando a nuestros clientes para seguir mejorando”.

Tecnología de visión computacional

La principal ventaja competitiva de Trak es la tecnología de visión computacional con la que cuenta. “No se necesita ningún sensor, hardware o weareable para utilizar Trak, a través de la cámara de un móvil o portátil la Inteligencia Artificial es capaz de identificar los movimientos con precisión. La competencia se enfoca en ofrecer servicios directamente al paciente; nosotros somos un complemento de alto valor para los fisioterapeutas”, asegura Rodríguez-Sierra.

En los inicios, se financiaron con pequeñas inversiones a través de ayudas obtenidas como el premio MedTech del CEIN de Navarra o el Txekintek. Después, levantaron una ronda de inversión de 150.000 euros con el fondo de inversión Kunsen, “con el objetivo de acelerar el crecimiento de la startup, aunque también hemos sostenido el crecimiento con la facturación que hemos conseguido con nuestros clientes”.

Actualmente, trabajan con más de 30 clínicas de fisioterapia, seis centros hospitalarios y dos entidades farmacéuticas. “Nos dirigimos a profesionales sanitarios de la fisioterapia y rehabilitación, tanto del ámbito público como del privado. También tenemos acuerdos con entidades internacionales para comenzar a internacionalizar la solución”. El objetivo a medio y largo plazo de Trak es crecer en volumen de clientes a nivel nacional y seguir mejorando el producto. “Tenemos prevista la expansión internacional para el tercer trimestre de 2022. Para conseguir los objetivos establecidos, tenemos previsto realizar una ampliación de capital a mediados de 2022″.