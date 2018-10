Huyendo de la miseria, migrantes venezolanos también luchan en el extranjero

- / -

Foto 17 | Los migrantes pagan hasta US$ 16 para cruzar. Maikel aseguró que después él le paga a los pandilleros alrededor de US$ 3 por persona. Para su travesía, Leal, el panadero de Sucre, llevaba una mochila negra desgarrada y una pequeña bolsa de lona. La foto del 2015 de su identificación venezolana, su única documentación, muestra a un hombre más sano y feliz, antes de que comenzó a saltarse el desayuno y la cena porque no podía pagarlos. Se sentó a descansar debajo de un árbol, pero su preocupación por la policía colombiana le hizo imposible relajarse. (Foto: Carlos Garcia Rawlins)