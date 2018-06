Hotel peruano entre los 50 que marcan tendencia en el mundo

- / -

FOTO 2 | The Royal Hideaway Corales Beach, Tenerife El océano y su vida submarina son los protagonistas. No sólo en el nombre ni en el edificio, también en la retina, porque las villas, suites y penthouses del Corales Beach están pensadas para disfrutar del mar en cualquier versión: deportiva, lúdica o contemplativa. LO + HOT El hotel cuenta con el que es considerado uno de los mejores restaurantes del archipiélago, Maresía The Restaurant, con Jonathan y Juan Carlos Padrón (de El Rincón de Juan Carlos, con una estrella Michelin) al timón de este barco.