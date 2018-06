Google, Apple o Amazon: ¿Cuánto valen las diez marcas más importantes del mundo?

FOTOS | Un nuevo informe publicado hoy por la consultora de marca mundial, BrandZ, coloca a Google a la cabeza, como la marca más valiosa del mundo, con Apple justo detrás en segundo lugar.



Las clasificaciones se basan en la combinación de las opiniones del cliente y el desempeño financiero de las compañías. BrandZ utiliza una combinación de datos de Kantar Millward Brown y Bloomberg para asignar “valor de marca” a cada compañía.



En la parte superior, con una valoración de marca de US$ 302.06 mil millones está Google, un 23% más en comparación con la clasificación del año pasado. Apple se coloca en el segundo lugar con una valoración de US$ 300.59 mil millones, un 28% más que en el 2017.



Tanto Google como Apple permanecen en las mismas posiciones que el año pasado, a pesar de un mayor aumento de Apple en el valor total de la marca.



Amazon ocupó el tercer puesto con una valoración de US$ 208 mil millones, seguido por Microsoft en cuarto lugar con US$ 201 mil millones y Tencent en quinto con US$ 179 mil millones para completar el top 5.