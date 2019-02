Estos genios de la tecnología fueron echados ​​de las compañías que ayudaron a crear

- / -

FOTO 3 | Jack Dorsey fundó Twitter con Ev Williams en el 2006. Dos años más tarde, Williams lo despidió del cargo de CEO, a pesar de que fue Dorsey quien en primer lugar ideó la idea del sitio de microblogging. Este impase no impidió que Dorsey fundara en el 2009 la plataforma de pagos móviles Square, valorizada en US$ 31,000 millones. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, incluso trató de contratar a Dorsey después de que saliera de Twitter. Sin embargo, en el 2015, Dorsey regresó a Twitter como CEO interino, asumiendo el cargo que dejó Dick Costolo. No mucho después, Twitter eliminó el "interino" del título del puesto de Dorsey. (Foto: Reuters)