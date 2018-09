¿Cómo ganar mucho dinero con YouTube?

FOTOS | “Cada año, miles de personas están haciendo dinero en YouTube”, reveló el director del programa Partner Program de YouTube.



Hoy en día, como nunca antes, los entusiastas al maquillaje, instructores de Pilates, DJ’s de música, y gente de todo tipo, están ganando mucho dinero por cada persona que ve su video en el sitio #1 de video de la internet, YouTube.



Lo increíble es que el 99% de los individuos más exitosos en YouTube son las personas comunes y corrientes, con un poco de talento, quienes simplemente se arriesgaron en el momento oportuno.



Pero en primer lugar, algo muy importante a destacar antes que levante la cámara y empieces a subir tus videos, !Oiga bien¡ YouTube no le permitirá hacer dinero de su video si éste:



- Tiene contenido que usted no creó, o que no tiene permiso de su creador para usarlo.

- Muestra a personas de quienes usted no obtuvo un permiso.

- Tiene contenido inapropiado para niños.