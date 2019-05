Forbes: ¿Tienes potencial para convertirte en un CEO?

FOTOS | Ir escalando posiciones en una empresa no es ni una misión fácil, ni una misión rápida. Se trata de ir acumulando méritos y de ir demostrado tus aptitudes y capacidades para soportar mayor responsabilidad. No se trata solo de desearlo y luchar por ello, debes demostrarte a ti mismo y al resto del mundo que tienes las capacidades necesarias para estar al frente de la empresa, según Forbes.

Muchas veces no se trata solo de una cuestión de formación y predisposición, sino que también influye la personalidad de cada uno. Por eso, para no frustrarte en tu camino a la cima, debes primero ser consciente de si tu personalidad te permitirá algún día ser CEO o no, para que todos los esfuerzos realizados no sean en vano.

Analiza estos comportamientos y determina tú mismo si tienes madera de CEO. Si es así, ¡ánimo y a por todas!