FOTOGALERÍA. A medida que los viajes se reanudan, los nuevos hoteles, que van desde escapadas a islas hasta elegantes edificios en las ciudades, se preparan para abrir sus puertas, según Forbes.

No hay duda de que 2020 ha sido uno de los peores años de la historia para la industria hotelera. Miles de propiedades en todo el mundo han cerrado y se han perdido millones de puestos de trabajo. Pero todavía hay algunos acontecimientos emocionantes que se esperan para 2021, a medida que los viajes se reanudan y los nuevos hoteles, que van desde escapadas a islas hasta lugares elegantes en las ciudades, se preparan para abrir sus puertas.

Aquí están 15 de los hoteles más excitantes que abrirán internacionalmente en 2021, y lo que le espera a los huéspedes que planean quedarse en el próximo año. Para más alojamientos emocionantes a los que hay que estar atentos, mira la lista del año pasado, que incluye muchas propiedades que retrasaron su debut hasta el 2021.

Paradero Todos Santos, Baja California, Mexico: Enero 2021

La soñolienta aldea de surf de Todos Santos está a punto de ponerse mucho más animada gracias a la inminente apertura de este nuevo complejo de lujo de 35 suites. Con el objetivo de integrarse lo más posible en el paisaje circundante, el terreno estará salpicado de 80 especies de plantas endémicas e incluirá un jardín botánico de 100.000 pies cuadrados.

Los arquitectos Yektajo Valdez han supervisado el diseño de los edificios, con una estética interior-exterior que se inspira en los paisajes desérticos circundantes, mientras que la empresa de diseño B Huber ha creado interiores destinados a evocar una sensación de santuario.

El balneario Ojo de Agua, con sus palmeras, aprovechará los poderes curativos de los abrevaderos ocultos de la zona, mientras que el restaurante incorporará ingredientes del jardín de la propiedad a los platos de inspiración oaxaqueña.

Durante el día, los huéspedes podrán rodar el rizo en las cercanas playas de Cerritos o San Pedrito, realizar caminatas guiadas y excursiones en bicicleta de montaña, disfrutar de picnics privados en la playa o simplemente pasear en una gira de degustación de tacos, entre otras actividades, todas ellas incluidas en las tarifas nocturnas con todo incluido.

Los precios empiezan en 550 dólares por noche.

Capella Hanoi, Vietnam: Enero 2021

El extraordinario diseñador de hoteles, Bill Bensley, es conocido por sus caprichosos conceptos, cada uno de ellos único para un proyecto particular, y basado en un tema específico. Su última colaboración con la cadena de lujo asiática Capella es este nuevo hotel de 47 habitaciones en la capital de Vietnam.

A un tiro de piedra de la famosa casa de la ópera de Hoan Kiem Lake Hanoi, Bensley parece haberse inspirado en ella y ha concebido un enclave que se habría sentido como un hogar lejos de casa para excéntricos operarios y artistas de principios del siglo pasado.

Los invitados encontrarán más de 1.000 instrumentos musicales y artefactos como escenografías y trajes de producción, sin mencionar cócteles clásicos y pequeños bocados en el Diva’s Lounge y comida internacional y vietnamita en el restaurante principal, Backstage.

El Spa Auriga ofrecerá tratamientos inspirados en las esferas celestiales y las fases de la luna. Las tarifas de las habitaciones aún no están disponibles.

Mandarin Oriental Ritz, Madrid, España: Marzo 2021

No es un nuevo hotel, sino un nuevo comienzo para una amada institución, el Mandarín Oriental ha estado puliendo constantemente su joya de la corona española durante la mayor parte de los tres años, y finalmente está listo para reabrir el emblemático Hotel Ritz restaurado a su antigua gloria.

Los diseñadores parisinos Gilles & Boissier han remodelado las 100 habitaciones y 53 suites, antaño llenas de polvo, con un aspecto residencial contemporáneo que todavía destaca las características históricas del hotel, y su inigualable ubicación en el llamado Triángulo de Oro del Arte de Madrid, junto al frondoso parque de El Retiro.

El chef Quique Dacosta supervisará los cinco restaurantes y bares, incluyendo una experiencia de mesa oculta del chef, y el escénico Palm Court. Aquellos que busquen un recuerdo del pasado se sentirán aliviados al encontrar el Bar de Champaña todavía en su lugar, justo al lado del vestíbulo del palacio.

Sin embargo, también deberían disfrutar de las nuevas instalaciones de fitness y bienestar que incluyen una piscina cubierta y un spa de una sola habitación.

Las tarifas de apertura empiezan en 730 dólares por noche.

Azumi Setoda, Japón: Marzo 2021

El hotelero Adrián Zecha era el hombre detrás de la querida cadena de lujo Aman. Ahora está poniendo sus ojos en la experiencia tradicional japonesa de los ryokan con este meticuloso complejo turístico en la soleada isla japonesa de Ikuchijima en el Mar Interior de Seto.

El punto focal es una casa familiar de 140 años de antigüedad, alrededor de la cual se ha diseñado el hotel, incluyendo habitaciones con bañeras de ciprés, acentos de cedro y granito, accesorios de iluminación tipo linterna y ventanas de piso a techo que enmarcan las vistas del tranquilo jardín.

Los huéspedes también pueden pasar tiempo en la casa de baños hermana del hotel, al otro lado de la calle, para disfrutar de la experiencia completa. Tarifas de apertura desde 720 dólares por noche.

Airelles Château de Versailles Le Grand Contrôle, France: Primavera 2021

El palacio de Versalles puede tener la friolera de 700 habitaciones, pero este nuevo y lujoso refugio en los terrenos tendrá sólo 14 extravagantes apartamentos. El edificio fue construido originalmente en 1681 por el arquitecto favorito de Luis XIV, Jules Hardouin-Mansart, y tiene vistas a la Orangerie.

Los huéspedes pueden examinar los tomos de la biblioteca restaurada, o examinar los objetos como el contrato de matrimonio firmado por Luis XVI y María Antonieta. El mundialmente famoso chef Alain Ducasse dirigirá un restaurante con menús inspirados en los fastuosos banquetes de Versalles.

No se preocupe: los invitados podrán trabajar con comidas ricas en un centro de bienestar de Valmont con una piscina cubierta de 15 metros. ¿Quizás la mayor ventaja? Acceso entre bastidores y visitas privadas a los jardines, el palacio y el Pequeño Triángulo.

Los visitantes también pueden tener la suerte de disfrutar de un paseo en barco eléctrico a lo largo del canal central.

Las tarifas de apertura empiezan en 1.585 dólares incluyendo el desayuno.

Desa Potato Head, Bali, Indonesia: Primavera 2021

Más que un simple centro turístico, este complejo incluirá un hotel de 168 habitaciones, así como una galería de arte, un estudio de grabación, un club nocturno subterráneo e incluso un club para niños con una programación respetuosa con el medio ambiente.

Por supuesto, también encontrarás un club de playa y una piscina frente al mar. Pero para una verdadera relajación, toma una clase de flujo de yoga y visita el Bar Djamu para encontrar antiguos compuestos curativos balineses. Entre los restaurantes se encuentra Ijen, que sirve pescado capturado localmente, y Tanaman, de cocina indonesia vegetariana.

Las habitaciones mezclan «la artesanía antigua con la estética moderna», así que esperen mobiliario y servicios de madera producidos de forma sostenible y hechos de materiales reciclados y biodegradables, coloridos textiles tradicionales tejidos a mano, y productos totalmente naturales de Sensatia Botanicals… pero también vistas al océano sin obstáculos. Piensa en ello como la próxima evolución de la cultura mochilera y fiestera de Seminyak.

Las tarifas de las habitaciones comienzan en 138 dólares por noche.

The Woodward, Ginebra, Suiza: Primavera 2021

El diseñador estrella Pierre-Yves Rochon está transformando un edificio posterior a Haussman 1901 a lo largo de las orillas del Lago Ginebra en un aturdidor de 26 habitaciones que formará parte de la lujosa Colección Oetker.

Todas las suites, excepto cinco, tendrán vistas completas al lago e incluirán elementos opulentos como chimeneas de mármol y librerías incorporadas. La Suite Presidencial contará con su propio comedor privado y logia, mientras que la Suite Real sólo podrá ser accedida por un ascensor privado y tendrá el ambiente de un elegante Paris pied-à-terre.

Además de un exclusivo Spa de Maison Guerlain, que incluye una piscina cubierta de 21 metros y seis suites de bienestar, los huéspedes podrán disfrutar de una excelente cena en un lugar como L’Atelier de Joël Robuchon, con asientos para sólo 36 comensales a la vez, y Le Jardinier, del chef Alain Verzeroli, que cuenta con una estrella Michelin.

Las tarifas de apertura aún no están disponibles.

Rosewood São Paulo, Brasil: Mediados de 2021

Una torre enrejada inspirada en el jardín del arquitecto Jean Nouvel, además de los interiores típicamente extravagantes de Philippe Starck deberían hacer que el nuevo Rosewood de la ciudad más grande de Brasil sea una visita obligada cuando se estrene a finales de este año en el bucólico barrio de Cidade Matarazzo.

El hotel tendrá 180 habitaciones y suites con una decoración que contrasta las líneas claras del diseño modernista con inflexiones silvestres de maderas brasileñas y tonos esmeralda que aportan un ambiente de parque en el interior. El hotel contará con seis impresionantes restaurantes y bares, además de una nueva ubicación del floreciente concepto de bienestar holístico Asaya de Rosewood.

Las tarifas de apertura aún no se han publicado.

Villa Dagmar, Estocolmo, Suecia: Primavera 2021

Situada en el corazón del distrito de Östermalmstorg, en el centro de Estocolmo, Villa Dagmar parece que abrirá a finales de este año. Se trata de un edificio de ladrillos del siglo XIX de estilo Art Nouveau que se ha transformado en un suntuoso escondite de la ciudad con sólo 70 suites y habitaciones diseñadas individualmente.

La decoración combina la elegancia de principios de siglo con la sencillez escandinava, y aprovecha al máximo la famosa luz del norte a través de las ventanas de techo. Los chefs Daniel Höglander y Niclas Jönsson, de la empresa Aloê, que cuenta con una estrella Michelin, supervisarán los menús mediterráneos del restaurante.

Además del factor sorpresa, el hotel también albergará The Store, con productos orgánicos y comidas preparadas, además de una floristería y un gimnasio y spa. Las tarifas de apertura comienzan en 430 dólares por noche.

The Ritz-Carlton Maldives, Islas Fari: Mediados de 2021

Últimamente ha habido un auge de la construcción en este archipiélago del Océano Índico, con nuevos centros turísticos como Waldorf Astoria, Intercontinental y St. Regis que han abierto sus puertas en los últimos años.

Se une a sus filas un nuevo participante de lujo bajo la marca Ritz-Carlton, que debutará en las Islas Fari del Atolón de Malé Norte a mediados de 2021. El resort contará con siete restaurantes y bares que servirán una variedad de cocinas, un Ritz Kids Club para entretener a los aficionados, además de un spa sobre el agua con tratamientos enfocados a canalizar la energía direccional.

Las villas comenzarán con un impresionante espacio de 1.615 pies cuadrados, tanto en el interior como en el exterior, y todas ofrecerán servicio de mayordomo dedicado, y solariums con piscinas infinitas integradas. A la cabeza de la lista de alojamientos estará el espacioso Ritz-Carlton Estate, con dos habitaciones y espacio para hasta seis adultos, así como una cocina completa, una sala de spa para tratamientos en la villa, dos piscinas y acceso a una playa privada.

Los huéspedes del hotel también podrán aprovechar un club de playa, restaurantes, boutiques y un puerto deportivo que forman parte del desarrollo de las Islas Fari.

Las tarifas de las habitaciones empiezan en 1.350 dólares por noche.

Reykjavik EDITION, Islandia: Verano 2021

Desde hace años, la Sala de Conciertos Harpa, cuya fachada de cristal brillante captura los colores siempre cambiantes del cielo y el mar, ha anclado el frente del puerto de Reykjavik. Está a punto de tener un nuevo vecino, sin embargo, en la forma de un puesto de avanzada de 253 habitaciones de la marca de moda EDITION de Marriott, diseñado por la Compañía Ian Schrager en colaboración con Roman & Williams y T.arch.

Los huéspedes podrán disfrutar de vistas panorámicas desde un salón privado en la azotea, o tomarse unas copas en un espacio de vida nocturna y salón de baile aún por determinar. El hotel de seis pisos también albergará un spa, un café y tres restaurantes, entre otras comodidades.

Las tarifas de apertura aún no están disponibles.

The Farmyard at the Newt, Reino Unido: Verano 2021

Todos estamos buscando pastos más verdes y espacios abiertos en estos días, así que no es de extrañar que uno de los hoteles más emocionantes que se avecina esté en la idílica campiña inglesa.

La gente detrás de la granja-trabajo-lujoso-retrato, Babylonstoren, en la región vinícola de Franschhoek en Sudáfrica abrió la primera iteración de The Newt en Somerset en 2019. La majestuosa casa de campo se completa con jardines de trabajo, lechería y panadería para abastecer las cocinas.

Ahora están en el proceso de convertir una imponente antigua lechería de la propiedad en un anexo llamado The Farmyard, con sólo 17 habitaciones y suites en un entorno más relajado, con su propio comedor y piscina.

Las tarifas de apertura aún no están disponibles.

Soho Beach House Canouan, Granadinas: Finales de 2021

Con clubes sólo para miembros, restaurantes, bares y una creciente cartera de hoteles, Soho House aspira a ser la única marca de estilo de vida integral para los profesionales de la deambulación y los creativos de jetsets. Añadiendo un destino de playa descalzo a su lista será este despreocupado paraíso caribeño.

El refugio junto al mar tendrá sólo 40 habitaciones y suites frente a una playa de arena blanca con palapas de paja. El aspecto será isleño-chic, con camas con doseles ondulados, una paleta de color crema, turquesa y verde espuma de mar, y muchas ventanas para dejar entrar el sol tropical.

Las tarifas de apertura aún no están disponibles.

The Langham, Gold Coast, Australia: Finales de 2021

(Actualización: La apertura del Langham, Gold Coast está prevista para el 2022.)

El sello de lujo Langham abrirá su tercera propiedad australiana a finales de este año en el reluciente destino vacacional de la Costa de Oro, a lo largo de la costa sur de Queensland. El hotel será parte del nuevo desarrollo de tres torres Jewel justo en la playa en Surfers Paradise.

Sus 169 habitaciones y suites estarán ubicadas entre los pisos 3 y 20, con residencias en las tiendas encima de eso. La decoración reflejará una mezcla de ciudad y playa, con acentos de madera blanqueada por el sol, y una paleta de bronceado, beige, verde azulado y azul. Además de un bar en la piscina, un salón en el vestíbulo, una terraza en la azotea y un mostrador informal para el servicio de comida rápida, el hotel tendrá una franquicia del restaurante cantonés T’ang Court de Langham.

Los huéspedes también podrán disfrutar del té de la tarde en el salón del lobby y el bar de Palm Court, que está modelado según el original de Londres. Un Spa Chuan ofrecerá tratamientos de medicina tradicional china, así como piscinas interiores y exteriores y un gimnasio.

Las tarifas de apertura aún no están disponibles.

Four Seasons Resort Tamarindo, Mexico: Finales de 2021

Comenzando al sur de Puerto Vallarta, la Costa Alegre de México sigue siendo una extensión no descubierta de costa escarpada y exuberantes montañas cubiertas de selva. En su corazón está la reserva ecológica protegida de Tamarindo, donde el desarrollador Paralelo 19 Desarrollos planea abrir un resort administrado por Four Seasons a finales de este año.

La propiedad abarcará más de 2.000 acres de selva tropical, ocupando varios escenarios distintos, incluyendo una playa familiar y un sitio más aislado en la cima de un acantilado, sin mencionar tres áreas de piscinas.

Las 92 habitaciones y 63 suites tendrán un aspecto inspirado en la naturaleza, incorporando piedra bruta y madera, así como el spa orgánico, con ocho salas de tratamiento, saunas, salas de vapor y piscinas de inmersión tanto calientes como frías.

También habrá cuatro restaurantes y bares para elegir. Entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentran el surf, el kayak, el senderismo, la pesca de altura y los recorridos ecológicos guiados por los humedales de los manglares.

Las tarifas de las habitaciones aún no están disponibles.