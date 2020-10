FOTOS | La estrella del programa de televisión “Modern Family”, Sofía Vergara, fue la actriz mejor pagada en el 2020, superando a sus rivales del mundo del cine, debido a que la pandemia redujo los ingresos de la taquilla de Hollywood, según la clasificación anual de la revista Forbes.

Con US$ 43 millones embolsados en los últimos 12 meses, Sofía Vergara -en segundo lugar el año pasado- quedó por delante en el podio de Angelina Jolie (US$ 35 millones) y de la israelí Gal Gadot (US$ 31 millones).

Sofía Vergara gana US$ 500,000 por episodio de “Modern Family” y ahora forma parte del jurado de “America’s Got Talent”, lo que le garantiza “al menos US$ 10 millones por temporada”, sin contar sus diversos contratos publicitarios, según Forbes.

La pandemia de coronavirus detuvo desde la primavera boreal la mayoría de las grandes producciones de Hollywood, lo que ha tenido un grave impacto en los ingresos de las estrellas, que además de sus honorarios, generalmente reciben bonificaciones proporcionales al número de entradas.

