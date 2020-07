FOTOS | El teletrabajo tiene igual o mayor dificultad que el trabajo en una oficina física, así que no descuides aspectos como la puntualidad. En esta fotogalería te señalamos 5 cosas imprescindibles para trabajar desde casa en condiciones. Primer paso: olvídate del pijama y la bata, según Forbes.

Actuar como si te marcharas a trabajar fuera (o casi)

Levántate y vístete, no te quedes con el pijama y la bata todo el día. Trabajar en pijama puede ser un gran placer, pero lo cierto es que tu autoestima puede resentirse después de varios días viéndote vagar por casa despeinado y de la cama al escritorio sin pena ni gloria.

Establecer una rutina

Es importante que crees un hábito de trabajo y no hay mejor forma de crearlo que a través de la repetición. Establece pausas para desayunar, comer, almorzar o descansar igual que si estuvieras en una oficina física. No te relajes demasiado, tómatelo en serio.

Poner un horario

Escoge el que mejor se adapte a tus necesidades y respétalo. Seguro que no llegarías tarde a una oficina física, así que tampoco llegues tarde a tu oficina casera. Empieza siempre a la misma hora, come siempre a la misma hora… Sigue unas pautas día tras día.

Priorizar tareas

Trabajar en casa no significa tener más tiempo para todo, aunque permite una mayor flexibilidad. No antepongas cualquier tarea (o charleta) a tu trabajo por poderlo dejar para más tarde. Respeta tus horarios y no abandones tu puesto salvo que sea algo muy necesario.

Alejar cualquier distracción

Esto puede resumirse en una sencilla frase de tres palabras: apaga el móvil. Bueno, más específicamente los datos, porque pueden llamarte. Y apaga la televisión, la radio… Lo que quieras, cualquier cosa que no utilizarías en una oficina… ¡Fuera!