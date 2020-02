FOTOS | Ahorrar dinero cuando estás en la veintena es la mejor forma de asegurar el bienestar económico en un futuro. Sabemos que es muy complicado, sobre todo al principio. Nuestros primeros sueldos, en cuanto los recibimos lo único que queremos es gastarlo en cualquier tontería. Por ello, aquí te dejamos algunos consejos para evitar estas situaciones.

Pon nombre a tus ahorros bancarios

En lugar de tener ahorros bancarios normales, ponles un nombre que vaya a motivarte para que el dinero permanezca dentro de la cuenta o simplemente a meter más dinero. Por ejemplo puedes poner “Dejar mi trabajo en enero en 2019” o “Un viaje a Australia en 2018”.

Haz una dieta de dinero en efectivo en octubre

Una dieta monetaria es como un detox en el mundo de las finanzas. Probablemente no sea una solución a largo plazo para ti, pero puede ayudar a que tus finanzas vuelvan a su cauce. Si eres de las personas que piensan que les quema el dinero en las manos, es mejor que no saques por un tiempo, a no ser que lo necesites.

Llévate la comida al trabajo

Nos da pereza, y es así, piensas que gastarte tres euros en una ensalada no es para tanto. Ahora calculo el gasto semanal, porque de cinco días igual solo te llevas la comida uno de ellos. El día que hagas comida, haz mucha cantidad y así tendrás para los días en los que te entre la pereza.

Pasa el tiempo de ocio en casa más a menudo

El otoño es el tiempo perfecto para hacer cenitas o fiestas en casa. Trata de hacer esto mensualmente o semanalmente en lugar de quedar con tus amigos en un bar o en una pizzería cool de la ciudad. Haz tu propia pizza, tendrás mucho tiempo para hacer sobremesa con tus amigos.

Vuélvete vegetariano en la cocina

Pues sí, el ahorro que supone acabar con la carne y los platos procesados es monumental. Puedes cocinar vegetariano y ahorrarás mucho más. No tienes por qué ser vegetariano, pero plantearte este tipo de dieta más a menudo, ayudará bastante a tu bolsillo.

Revisa tus contratos y encuentra ofertas mejores

Tomarte un poco de tiempo para revisar tus facturas te puede ayudar a ahorrar. Quizás estás pagando más de lo que deberías por tu móvil, o por el seguro del coche, y con suerte tus contratos acabarán pronto.

Consigue una cuenta bancaria mejor

Si tu cuenta bancaría te está cobrando unas cantidades que tú consideras innecesarias y no hay intereses en tu cuenta, es tiempo de buscar una que se adapte mejor a tus necesidades.

Visita las bibliotecas en vez de comprar en Amazon

Es muy fácil perderse en los maravillosos mundos de Amazon. Pero en lugar de ello, este mes trata de visitar tu biblioteca más cercana y conseguir los libros de forma gratuita. De esta forma vas a encontrar títulos maravillosos y lo mejor de todo es que lo vas a hacer de forma gratuita.

Reduce las subscripciones

No necesitamos tener Netflix y HBO a la vez, esto es una realidad, aunque no nos entre en la cabeza. Y si no quieres renunciar a tu cuenta de Spotify, siempre puedes buscar los planes de grupo con tus amigos, con los cuales dividirás el pago y ahorrarás.

No compres ropa nueva

El estilo vintage está de vuelta, y las tiendas de segunda mano son una maravilla, ropa de calidad y a buenos precios. Para qué te vas a gastar un dineral en ropa nueva que seguramente de aquí a un año no utilices. Esta es una buena forma para ahorrar dinero.

Viaja en las temporadas bajas

Puedes ir al Caribe en julio, o visitar Florencia en noviembre, es cuestión de pensar y ser prácticos. Conseguirás descuentos increíbles y ahorrarás mucho dinero tanto en los billetes de avión como en el alojamiento, si evitas las temporadas altas.