FOTOS | En los últimos años, Facebook se ha ido expandiendo a través de la adquisición de otros grandes del mercado de las redes sociales: Whatsapp e Instagram . Sin embargo, ¿cuál de estas compras le ha salido más rentable a Mark Zuckerberg?



Hacia 2012 Mark Zuckerberg compró Instagram. La adquisición costó mil millones de dólares. Dos años después, Facebook compró Whatsapp , la principal competencia del servicio Facebook Messenger.



¿Whatsapp o Instagram?



El analista de negocios Jeremy Arnold de Quora explica que a la fecha Instagram ha resultado más valiosa para Facebook. Sin embargo, el plan a largo plazo de Mark Zuckerberg para Whatsapp está llegando a buen término.



En primer lugar Instagram fue mucho más barata que Whatsapp . Solo costó mil millones de dólares en comparación con los 20 mil millones de Whatsapp.



Instagram ha pasado de 30 millones de usuarios diarios activos a más de 500 millones, con otros 300 millones que lo usan al menos una vez al mes. Esta red social tiene una jugosa contribución con Facebook de mil millones de dólares al año en beneficios netos.





Whatsapp, pensando en el futuro



En contraste Whatsapp aún no ha sido significativamente monetizado. Al igual que Facebook se ha concentrado en el crecimiento. Los activos usuarios mensuales se han más que duplicado desde que se cerró el trato y actualmente están por 1,3 mil millones. La mayoría de estos viven en países en desarrollo donde Facebook puede poner capas adicionales de servicios necesarios en la plataforma base, explica el analista.



Los dos grandes competidores de Whatsapp , Line y WeChat, tienen ganancias de 7 y 9 dólares por usuario. Es así que se calcula que Whatsapp podría conseguir entre 9 mil millones y 12 mil millones de dólares al año.



Si bien Line y WeChat tienen publicidad, también han desarrollado algo que Whatsapp está interesado en replicar: los pagos. WeChat se ha convertido en la app de pago más eficiente en China, ya sea para compra de tickets, pagar la renta o incluso suplantando el rol del dinero en efectivo y tarjetas de créditos.



Por su parte, Line tiene un ritmo de crecimiento un poco más lento. No obstante, se estima que tendrá un aumento vertiginoso en los próximos años.



En tal sentido hay que tener en cuenta, para estimar los ingresos futuros de Facebook, a la economía informal de India, en donde Whatsapp se ha consolidado y en donde la billetera móvil aún no se expande. Si Whatsapp se convierte en la app de pago dominante en un país de 1,3 mil millones de personas, podría ser la más grande adquisición de Facebook y otras redes sociales en nuestra era.