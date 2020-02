FOTOS | Analizando la vida de estos exitosos empresarios que han conseguido triunfar en el mundo de los negocios, nos dimos cuenta de que todos tienen algo en común. Y no hablamos de diplomas universitarios, ni tampoco son sus orígenes familiares, sino de la hora que se levantan cada mañana.

Aquí exitosos empresarios que suelen levantarse temprano a trabajar ¡Toma nota!:

1. Tim Cook

CEO de Apple Inc.

El CEO de Apple Inc. puede ser visto en el gimnasio a las 5 AM. Tim empieza a mandar correos electrónicos alrededor de las 4:30 AM, de acuerdo a Ryan Tate de Gawker.com. Después de hacer ejercicio, se enorgullese de ser el primero en llegar a la oficina y el último en salir.

2. Jeff Jordan

Inversor de capital riesgo y socio en Andreessen Horowitz

Llegaba a la oficina a las 5:00 am. Jeff Jordan, antiguo presidente y ex CEO de PayPal y OpenTable, es ahora socio general de la firma privada de capital de riesgo estadounidense Andreessen Horowitz, liderando tratos con compañías como Pinterest, Airbnb y otras. Antes de unirse a A16Z, llegaba a la oficina a las 5 a.m, y no salía hasta las 7:00 p.m, Jordan le dijo al New York Times.

Jeff Jordan también es miembro del consejo directivo de diferentes compañías incluyendo: Accolade, Airbnb, Incredible Health, Instacart, Lime, Lookout, OfferUp, Pinterest y Wonderschool.

3. Tim Armstrong

Fundador y CEO de la dtx company

Empieza su día a las 5:00 a.m. Tim Armstrong se levanta tan temprano que necesita contenerse de mandar correos electrónicos, para no interrumpir los hábitos matutinos de otros (por ejemplo dormir).

Armstrong le dijo a The Guardian, que ese levanta a las 5:00 o 5:15 AM y empieza a mandar correos alrededor de las 7:00 am. Durante esas dos horas, él hace ejercicio y lee. También chatea con su hija quien se levanta temprano. “No soy un dormilón y nunca lo he sido. La vida es demasiado emocionante como para dormir,” agregó Armstrong a The Guardian.

4. Hans Vestberg

CEO de Verizon Communications

El CEO de Verizon Communications rara vez llega a la oficina después de las 8:00 am. Cuando se le preguntó qué tan temprano se levantaba, el simplemente contestó — “temprano”.

Antes de ir a trabajar, Vestberg hace ejercicios y manda correos electrónicos. Las noches y días de su compañía se entrelazan entre sí; siempre es trabajo. Vesberg se acuesta “un poco tarde” pero dice que duerme lo suficiente.

5. Vittorio Cola

ex CEO de Vodafone Group plc

El ex director ejecutivo de Vodafone, Vittorio Cola, se levanta a las 6:00 am, según The Guardian. Mr. Cola, uno de los más exitosos empresarios del mundo, hace ejercicios temprano en la mañana y luego trabaja hasta las 10:45 pm, con un descanso para cenar con su familia. Se va a la cama a las 11:30 pm.

6. Marissa Mayer

Presidenta de tecnología e información y cofundador de Lumi Labs

Mayer es una empresaria e inversionista estadounidense. La ex CEO de Yahoo no duerme mucho. La ejecutiva de tecnología y cofundadora de Lumi Labs, se levanta temprano ya que dice que solo duerme entre cuatro y seis horas por noche.

En enero de 2017, renunció como CEO de Yahoo! después que vendió el negocio operativo del portal global de Internet y directorio web a Verizon Communications por $4,8 mil millones.

7. Timothy J O’Shaughnessy

President y CEO de Graham Holdings Co.

El co fundador y ex CEO de LivingSocial + CEO de Graham Holdings Co., se levanta a las 5:00 am y chequea su correo electrónico en la cama. Cuando la alarma suena alrededor de las 5:00 am, Tim toma su teléfono y revisa sus correos antes de que sus pies toquen el piso.

El ex CEO de LivingSocial le dijo a la revista Inc.com: “Yo hago seguimiento de nuestros ingresos en ciclos de 24 horas, empezando a las 5:00 am. Así que me fijo cómo terminaron las ventas del día anterior. Si es después de las 5:00, reviso como van las ventas del día. Si la mañana va lenta, le mando un correo electrónico al director de tecnología, para ver si hay algún problema técnico. El revisa y me deja saber si hay algún problema. O me escribe de vuelta diciendo — “Todo está marchando bien, Tim…Estás loco.” – Luego hago ejercicios y estoy con mi hijo antes de ir a la oficina.

8. Paul M. English

CTO y cofundador de Lola.com

El también cofundador de Kayak.com le dijo a la revista Inc.com, que se levanta alrededor de las 6:00 AM — “Usualmente medito por algunos minutos para aquietar mi mente antes de salir de la cama,” dice Paul. ” Me levanto alrededor de las 6 cada mañana. Después de revisar mi correo electrónico en mi teléfono, voy a hacer ejercicio. He estado practicando yoga por muchos años. Construí un cuarto de meditación en mi propia casa.”

Paul English es el fundador de varias compañías de software y un filántropo. Actualmente es el CTO y cofundador de Lola.com, un servicio de viajes con sede en Boston. Anteriormente fue el CTO y cofundador de Kayak.com. Priceline adquirió KAYAK en noviembre de 2012 por $1.800 millones de dólares.

English fundó la Startup de viajes de negocios Lola en 2015 y fue su primer CEO.

9. Darrell Cavens

cofundador y ex CEO de Zulily.com

El ex director ejecutivo de Zulily.com, una tienda web para niños, se levanta cada mañana a las 6 am. En ese momento es cuando Darrell recibe una notificación en su teléfono, que sirve como su alarma.

“Parte de mi rutina nocturna es revisar una vista previa de cómo se verá nuestro página web al siguiente día, así que lo primero que hago en la mañana es poner Zulily.com en mi teléfono para asegurarme que coincidan,” le dijo a la revista Inc.

En 2015, Zulily fue adquirida por QVC por $2,6 mil millones. En 2017, Cavens se unió a la junta directiva de OfferUp.

10. Jason Goldberg

CEO de Simple Token y Pope

El ex CEO de Fab.com, Jason Goldberg, empieza sus días a las 6:00 am y hace ejercicio mientras ve programas en su iPad. Le dijo a Inc.com sobre su rutina matutina:

“Empiezo mi día a las 6:00 cada mañana, y lo primero que hago es revisar los correos de la noche. Nuestro equipo de tecnología está basado en India, así que están adelantados. Después de responder cualquier mensaje urgente, hago mi carrera matutina en la máquina corredora (treadmill) en una inclinación completamente empinada por 30 minutos. Trato de no pensar en el trabajo. Por eso miro programas de TV en mi iPad. Mientras corro estoy mirando la serie “Curb Your Enthusiasm” – Estoy en la Sexta Temporada. Mis otros programas favoritos son “Top Chef”, “Dexter” y “Mad Men.”

El exitoso empresario estadounidense de internet es actualmente de CEO de Simple Token y Pepo.

11. Joe Weisenthal

Editor ejecutivo de noticias para Bloomberg Digital

El editor ejecutivo de noticias para Bloomberg Digital, se levanta cada mañana alrededor de las 4:00 am y “trabaja por las siguientes dos horas en la mesa de su sala, entre cajas y bicicletas y productos de limpieza, mientras toma su café expreso en una enorme taza, y revisa reportes enviados por correo electrónicos de analistas financieros, buscando sin descanso argumentos interesantes, anécdotas e ilustraciones,” información tomada de un perfil en el New York Times.

El ex editor ejecutivo de Business Insider, también es el co-presentador de “What’d You Miss?”, el programa insignia de Bloomberg Television acerca los mercados financieros.

12. Henry Blodget

CEO de Business Insider

Otro que se levanta temprano también es el exitoso empresario estadounidense, inversionista y periodista Henry Blodget –el CEO del Business Insider (uno de los mejores sitios de noticias de negocios y tecnología en los Estados Unidos)– quien se levanta alrededor de las 5:00 am a leer y mandar correos electrónicos.

Con información del sitio Business Insider. Business Insider es un sitio web estadounidense de noticias financieras y de negocios propiedad de la compañía de medios Insider Inc. Mantente al día con las últimas noticias financieras y de negocios de Business Insider siguiéndolos en Facebook, Twitter.