FOTOS | La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) actualizó su cartera de proyectos de infraestructura con miras a adjudicar entre el 2020 y el primer semestre del 2021, hasta que culmine la gestión del presidente Martin Vizcarra.

Entre los proyectos a adjudicar durante el año 2020 se encuentran el Proyecto de Masificación de Gas en 7 regiones del país, valorizado en US$ 200 millones; el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica, valorizado en US$ 227 millones; el parque industrial de Ancón, valorizado en US$ 500 millones.

Para el 2021 se encuentran los proyectos Longitudinal de la Sierra Tramo 4, valorizado en US$ 464 millones, PTAR Puerto Maldonado, valorizado en US$ 20 millones, Obras de Cabecera, valorizado en US$ 720 millones, entre otros.

También existe otra cartera de proyectos que se encuentran a la espera del hito de declaratoria de interés. Estas declaratorias se harían entre el 2020 y 2021. Ese es el caso del Anillo Vial Periférico, valorizado en US$ 2,000 millones; el proyecto minero Algarrobo, valorizado en US$ 350 millones, entre otros.