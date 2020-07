FOTOS | La vida de un emprendedor es difícil, lo que significa que no te puedes dar el lujo de perder el tiempo en cosas que no te dan resultados. Eso no significa que no puedas divertirte, incluso los mejores emprendedores necesitan descansar, pero sí significa que debes deshacerte de las partes menos productivas de tu día, según Entrepreneur.

Los fundadores exitosos saben cómo administrar bien su tiempo. Se dan tiempo para trabajar y para jugar, limitando sus niveles de estrés al enfocarse sólo en cosas que importan. Y cuando se topan con obstáculos inesperados no necesitan re acomodar sus vidas para solucionar el problema porque están preparados para todo.

Si eres un emprendedor novato o estás teniendo problemas para hacer rendir las horas que tiene el día, entonces necesitas deshacerte de estas 7 cosas que te están haciendo perder el tiempo y están retrasando tu crecimiento.

1. Redes sociales

Según Business Today, el uso de redes sociales en el trabajo reduce la productividad en un 13 por ciento. Con tantas cosas en juego, los emprendedores no se pueden dar el lujo de desperdiciar sus horas laborales en los hoyos negros de Facebook o Twitter.

A menos que tengas que estar en redes sociales por cuestiones de trabajo, borra estas aplicaciones de tu teléfono y sólo visítalas desde tu computadora. Esto no evitará que de repente te pases un rato navegando en redes, pero te permitirá mantener tus ojos enfocados en los correos que van entrando en lugar de pasear por tu Timeline.

2. Mañanas sin planear

Planea tu día sólo te toma un par de minutos, pero si no lo haces, siempre estarás un paso atrás de lo que debes. Date un momento de tu mañana para escribir las cosas que necesitas lograr ese día y organiza la lista por prioridades. Empieza por los retos más grandes (tu cerebro trabaja mejor en las mañanas). Para cuando llegue la hora de la comida, ya habrás terminado más cosas en una sola mañana que una persona promedio en todo el día.

3. Multitasking

A este punto, casi todos sabemos que los humanos no podemos hacer varias cosas a la vez. Pero independientemente de esta gran verdad, muchos emprendedores siguen intentándolo.

Desacelera para que puedas enfocarte en una sola cosa a la vez. Los correos son uno de los principales distractores, así que en lugar de permitir que esos mensajes interrumpan tu flujo de trabajo, agenda dos momentos al día para revisar tu bandeja de entrada. Esto puede hacerse muy fácilmente en Google Calendar. De esta manera puedes evitar que los mensajes se acumulen sin permitir que interfieran con el resto de tu trabajo.

4. Casi todas las juntas

La mayoría de las juntas son una pérdida de tiempo, especialmente para los fundadores que tienen un millón de cosas más importantes que hacer. Nunca asistas a una reunión con el único propósito de informarte de algo, esto puedes hacerlo en un correo. Lo ideal es ir únicamente a las juntas que requieran de tu retroalimentación. Y aún así, si puedes envía a alguien en tu lugar, a menos que tú seas la única persona en el mundo que pueda dar la guía necesaria.

5. Preocuparte

Los emprendedores tienden a obsesionarse con el futuro. Quieren pensar en cómo estarán sus empresas el próximo año, en el tipo de problemas que puede haber en el horizonte y lo que pueden hacer para evitar esas situaciones.

Prever es increíble, pero preocuparte de manera innecesaria puede evitar que logres las tareas que requieren tu atención el día de hoy. Agenda tiempo para hacer una lluvia de ideas sobre planes y necesidades a futuro (porque nadie quiere navegar sin ver), y luego emplea el resto de tu tiempo enfocándote en lo que tienes enfrente.

6. Viajes de negocios

Al jefe le toca volar por todo el mundo, ¿cierto? ¡Pues no debería! La mayoría de los viajes de negocios, igual que la mayoría de las juntas, es mejor delegarlos a que los haga el líder del negocio.

Viaja a los eventos importantes, pero deja todo lo demás a tu gente. Si realmente quieres saber lo que pasa afuera de las paredes de tu oficina, pídele a la persona que envíe que traiga notas detalladas de todo lo que vea. Sólo asegúrate de no insultar a un buen prospecto por no ir a verlo. Si tu presencia hará una diferencia, entonces ve, pero usa el tiempo de traslado para avanzar en tus pendientes.

7. Trabajo redundante

A los fundadores les encanta competir para ver quién trabaja más, pero la verdad es que trabajar más no siempre significa hacer más. De hecho, investigadores de la Universidad de Stanford encontraron que tener demasiado trabajo no sólo es ineficiente, sino que puede ser dañino para el trabajo en sí mismo. Pasar demasiadas noches trabajando puede hacer que deshagas el progreso que lograste durante el día.

Aprende cuándo debes apagarte y enfócate en la vida que tienes fuera de la oficina. Déjate una nota sobre lo que tienes que hacer primero al día siguiente, y luego ve a la vida y ponte a jugar. Puede sonar contraproducente, pero una tarde en el parque puede hacer muchas más cosas por tu empresa que tu presencia en la oficina.

Los emprendedores tienen muchas cosas que hacer y no mucho tiempo para hacerlas. En lugar de pasar tu tiempo preocupándote por el tiempo, deshazte de los hábitos poco productivos y empieza a sacarle más jugo a tus días. Tu empresa, así como tus amigos y tu familia, te lo van a agradecer.