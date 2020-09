FOTOS | Existe una razón por la que “The Room Where It Happens” es una de las canciones más destacadas del superexitoso musical de Broadway “Hamilton”: el tema de la melodía habla del deseo que todos tenemos de entrar al cuarto en el que se reúnen los tomadores de decisiones clave, según Entrepreneur.

El tipo correcto de lenguaje corporal puede ayudarte a ingresar a esa habitación.

El lenguaje corporal seguro es un tipo de profecía autocumplida: cuanto más proyectes éxito, habilidades y confianza, más se te otorgarán esas cosas. En cuanto al lenguaje corporal que deseas presentar, es vital convertirlo en un hábito. Igualmente importante es pasar el tiempo en cerca de las personas con el poder de ayudarte a alcanzar tus metas y proyectarles confianza, (al menos eso aconseja Mark Bowden, autor del libro Winning Body Language). Estar en el lugar correcto en el momento adecuado con las personas perfectas es la mejor manera de usar tu lenguaje corporal para alcanzar tus metas.

Ya sea que tenga tus ojos puestos en un aumento, la conquista de un cliente, enamorar a un inversionista potenciar o alcanzar cualquier otra oportunidad de negocio, aquí hay cinco consejos sobre el lenguaje corporal que te pueden ayudar a conseguir tus metas.

Aprovecha tu altura total

Tener (o mostrar) entre 10 y 12 centímetros más de altura podría traducirse en un aumento salarial del 9 al 15 por ciento, según una investigación publicada en 2015. Aunque no puedes crecer más por pura fuerza de voluntad, puedes hacer uso de cada centímetro que tengas al pararte (y sentarte) derecho.

“El poder y la confianza se muestran de manera no verbal a través del uso de la altura y el espacio”, asegura Carol Kinsey Goman, creadora del curso de aprendizaje de LinkedIn “Lenguaje corporal para líderes”.

No tengas miedo de ocupar espacio

Si desea agregar algunas muescas más a su altura percibida, adquiera el hábito de ocupar más espacio: levántate y muévete cuando te presentes en una reunión, coloca el codo en el respaldo de la silla mientras estás sentado o extiende tus pertenencias en la mesa de conferencias.

Otra estrategia es sentarse a un lado de la mesa en reuniones y negociaciones. Parecerás más alto porque los demás en la sala podrán ver más de tu cuerpo, y cuando extienda la mano para tomar algo de la mesa, como un bloc de notas o un vaso de agua, tu brazo se estirará aún más, lo que dará como resultado la percepción de que estás ocupando más espacio. Para bien o para mal, nuestros instintos integrados nos dicen que lo grande es más poderoso que lo pequeño, dice Bowden. Las personas tienden a otorgar salarios más altos, honor y recursos a aquellos que perciben como más poderosos.

No descuides el poder de una sonrisa y el contacto visual

¿Quieres ser memorable? Sonríe con todos tus dientes. Una investigación publicada en 2015 sugiere que las “señales socialmente positivas transmitidas por rostros sonrientes” pueden hacer que la gente recuerde a la persona que conocieron y el contexto de la reunión, especialmente si percibieron ambos factores como positivos. Al sonreírle a alguien a menudo también activas el instinto de la otra persona para devolver el gesto, y ese movimiento muscular, a su vez, puede afectar positivamente su estado emocional.

Y puede ser uno de los trucos más antiguos, pero se repite por una razón: el contacto visual proyecta confianza. Trata de mantener el contacto visual entre el 50 y el 60 por ciento del tiempo que hablas con alguien, dijo Goman. Esta es una estrategia para ayudarte a desarrollar este hábito: al iniciar una conversación, mira a los ojos de la otra persona el tiempo suficiente para notar su color.

“Habla” con tus manos

Las personas perciben que los líderes de calidad son calmados y asertivos, y hay un tipo de lenguaje corporal que denota esas cualidades: hacer gestos con las manos abiertas a la altura del ombligo. Este movimiento sugiere de manera inherente que eres honesto y no tienes nada que ocultar. Y según Bowden, también proyecta confianza, credibilidad, confianza y calma.

Un trabajo de investigación muy citado publicado en 2007 se centra en el área de Broca, una parte del cerebro asociada con la producción del habla, y sugiere que hacer gestos con las manos mientras se habla puede jugar un papel cognitivo importante tanto para el hablante como para el oyente. Para el primero, puede ayudar en la “recuperación y selección semántica, es decir, a elegir qué palabras usar y por qué.

Identifica tus tics nerviosos comunes y luego rompe esos hábitos

Ya sea que juegues con tu cabello, muevas el pie, truenes tu cuello o te frotes las manos, es probable que tengas un tic nervioso (y si no estás seguro de cuál es, tus compañeros probablemente lo han notado). El comportamiento ansioso y repetitivo a menudo quita la imagen que intentas retratar: un líder calmado, fresco y sereno.

Para restablecer tu lenguaje corporal y proyectar confianza, Goman sugiere respirar hondo y practicar estar quieto. Hay una buena posibilidad de la meditación pueda ayudar a que te sientas más natural. Hay una gran cantidad de aplicaciones de meditación para principiantes.